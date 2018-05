PRIMERA REGIONAL El Valsa echa el cierre tras ocho años de vida El club avilesino anuncia la retirada de su único equipo tras la marcha del técnico Duque y la imposibilidad de seguir usando el Muro de Zaro SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 18 mayo 2018, 00:11

El Club Deportivo Valsa anunció ayer de forma oficial que «tras una reunión celebrada el lunes por la junta directiva, se acuerda por unanimidad retirar al equipo regional de la competición tras ocho años participando de modo regular en la liga de Primera Regional». Después de varias temporadas amagando con esta decisión, la directiva ha dicho basta al acumularse varias circunstancias en este final de curso.

«Se juntó un poco todo...», reconoce el presidente, Ismael Castellano. «El entrenador, Juanjo Duque, nos comunicó que no iba a seguir, había que comenzar un proyecto de cero, el Ayuntamiento nos confirmó que no íbamos a poder seguir utilizando el Muro de Zaro, lo que supone generar menos ingresos... Iba a ser muy duro preparar la nueva temporada y desde la directiva ya estamos muy cansados».

El máximo dirigente del conjunto azul y blanco no quiere buscar culpables, pues «quizá pueda parecer que tomamos esta decisión por el Muro de Zaro, pero son varias cosas. Entendemos que el Ayuntamiento está cumpliendo su función y no tenemos ningún problema con nadie». Y es que no fueron pocas las personas relacionadas con el fútbol avilesino que acusaban ayer, directa e indirectamente, tanto al consistorio como al Avilés Stadium, que utilizará el Muro de Zaro el próximo curso junto a Llaranes y Belenos, de haber forzado la 'desaparición'.

Sin culpables

Castellano tiene claro que «las normas están claras y el equipo de superior categoría tiene derecho a decidir», en referencia al Avilés Stadium. «Hablé con Ana -Hevia, la concejala-, y no hubo problemas». El presidente del Valsa asegura que «los objetivos que nos marcamos cuando fundamos el club están más que cumplidos» y no cierra puertas de cara al futuro. «Ahora mismo, los que formamos parte de la directiva necesitamos desconectar, pero el Valsa seguirá dentro del registro de clubes y quién sabe lo que puede pasar».