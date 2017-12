Mercado de fichajes Ventana de ilusiones millonarias Kepa Arrizabalaga, durante un partido en San Mamés. / EFE El culebrón de Kepa protagoniza un mercado invernal de fichajes que se prevé mucho más movido y caro que el último GONZALO BARQUILLA Madrid Domingo, 31 diciembre 2017, 10:14

El mercado invernal de fichajes vuelve a dar mucho que hablar. Mientras la sociedad se prepara para despedir el año, los teléfonos suenan sin parar en los despachos de los clubes que tratan de reforzarse para crecer en 2018. El reciente fichaje de Van Dijk por el Liverpool por 88 millones de euros es un ejemplo de cómo se ha roto el mercado en términos económicos y de cuál será la tendencia los próximos años: la calidad se paga a golpe de talonario. Sólo hay que ver que de los diez fichajes más caros de la historia, seis se produjeron el presente y el pasado curso. ¿Dónde pondrán el límite?

El Atlético, el Barcelona y el Real Madrid buscarán fichar este mercado invernal después de que ninguno de los tres equipos moviera ficha el pasado año por diversas razones. Pero este curso, teniendo en cuenta la competencia local e internacional, necesitan mejorar ya que pertenecen a la mejor Liga del mundo, según apuntaron los Globe Soccer Awards el pasado 28 de diciembre.

El cuadro colchonero vuelve a una ventana de fichajes tras la sanción que le impuso el Comité de Disciplina de la FIFA el pasado enero de 2016 y que le dejó sin la posibilidad de reforzarse en dos períodos. La entidad rojiblanca hará efectiva la llegada de Diego Costa y Vitolo el próximo 1 de enero, fecha en la que se abre oficialmente el plazo. Abonará por ambos jugadores más de 100 millones de euros y no se descarta que haya más llegadas. En cuanto a las bajas, Gaitán y Gameiro podrían hacer las maletas, además del acuerdo alcanzado para la cesión de Luciano Vietto al Sporting de Portugal.

Philippe Coutinho, la apuesta azulgrana, lleva meses en portadas y grandes titulares de los medios catalanes. El brasileño podría desembarcar en la Ciudad Condal por una cantidad en torno a 150 millones, aunque el Liverpool le quiere al menos hasta el verano. Otro de los bombazos sería la marcha de Antoine Griezmann al cuadro culé pero Gil Marín, máximo dirigente del Atlético, afirmó que el francés no se moverá ahora. En cuanto a las bajas en el Camp Nou, Arda Turan podría aterrizar en el Besiktas y Aleix Vidal en la Roma o el Atlético, según apuntan informaciones.

El Real Madrid protagoniza otra culebrón. Kepa Arrizabalaga no renovará seguramente con el Athletic y el primer día de 2018 podrá negociar con otro club su incorporación gratuita en verano. El cuadro merengue, sin embargo, prefiere anticiparse y podría pagar al equipo de San Mamés 25 millones por el guardameta, cinco más de lo que figura en su cláusula. La mala fortuna de Karim Benzema cara a puerta ha hecho que desde el club blanco se planteen incorporar a un nuevo delantero que compita más con el francés que Borja Mayoral.

Libres para negociar

La misma situación de Kepa la viven medio centenar de la Liga que quedarán libres en enero para decidir su futuro. Entre ellos los rojiblancos Juanfran, Moyá y Torres, el sevillista Krohn-Dehli, el vigués Sergio Álvarez, el realista Sergio Canales o el pepinero Alexander Szymanowski. A nivel internacional, encontramos en la misma situación a talentos de la talla de Alexis Sánchez, Mesüt Özil, Ander Herrera, Juan Mata, De Vrij, Goretzka, Emre Can, Balotelli, Robben o Miranda, entre otros muchos.

Varios equipos de la Liga también se han apresurado en cerrar contrataciones. El Málaga fue uno de los primeros en oficializar la llegada de un nuevo jugador, Ignasi Miquel, ex del Arsenal que militaba en el Lugo. El Eibar ha firmado a Diop, del Espanyol y a Fabián Orellana, ex del Celta que fichó por el Valencia el pasado mercado de invierno y que no ha encontrado los minutos necesarios. Las UD Las Palmas cerró la contratación de su nuevo técnico, Paco Jémez, además de las incorporaciones de Peñalba, procedente de Cruz Azul, y Alejandro Gálvez, del Eibar.

El Levante contará con un refuerzo de garantías como Coke Andujar, que regresa a España como cedido tras su aventura en el Schalke 04. El cuadro granota tendrá que buscar un nuevo delantero después de que el Villarreal hiciera efectivo el regreso de Ennes Ünal a sus filas. El campeonato español también sufrirá la despedida de algunos nombres conocidos como el mexicano Carlos Vela, exjugador de la Real Sociedad, que pondrá rumbo a Los Angeles Galaxy.

Sevilla y Betis también prometen movimientos en la capital andaluza. El cuadro hispalense hizo oficial hace unas semanas la llegada del lateral brasileño Guilherme Arana procedente de Corinthians, que ocupará la plaza de extracomunitario que otorgaba el argentino Walter Montoya, que firmará por el Cruz Azul mexicano. La destitución de Berizzo hizo poner en marcha un plan express para la contratación de un técnico y el 28 de diciembre se hizo oficial el acuerdo con el italiano Vicenzo Montella, que dirigía al Milan hasta entonces. Además de las llegadas, se espera poner al fin una solución al caso N’Zonzi y que el francés se quede feliz o salga por un alto precio. El Betis, por su parte, se reforzará con el regreso Rubén Castro, que militaba en el Guizhou Hengfeng chino, y Felipe Gutierrez, que jugó como cedido en el Internacional de Porto Alegre brasileño.