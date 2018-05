El Vetusta huye de la confianza y espera el apoyo de la afición Los discípulos de Rozada afrontan mañana la vuelta por el ascenso ante la Mutilvera, con la ventaja del 0-2 del partido de ida R. J. GARCÍA OVIEDO. Sábado, 26 mayo 2018, 00:08

El Vetusta acaricia la Segunda B, de la que le separan los 90 minutos que mañana se disputarán en El Requexón ante la Sociedad Deportiva Mutilvera, con la ventaja de 0-2 logrado en la ida. Sin embargo, el equipo trata de huir de un posible exceso de confianza y espera que El Requexón presente una gran entrada y pueda así tener el apoyo de la afición si el encuentro se complica.

El filial azul afronta el encuentro sin bajas y Javi Rozada podría repetir el mismo equipo que salió airoso del encuentro en tierras navarras para tratar de rematar la faena y volver a la categoría de bronce diecisiete años después.

El técnico del filial reconoce que el resultado tan bueno que se trajeron del primer partido no lo esperaban, ya que fue un encuentro igualado pero dejó claro que no es «nada definitivo, más bien peligroso». De hecho, Rozada apuesta porque el equipo sea el mismo que viene compitiendo toda la temporada: «Llevamos todo el año con la misma identidad, si fuimos a ganar el partido allí aquí con más motivo, no vamos a perder la identidad y sabemos cómo vamos a gestionar el encuentro». El entrenador espera que sean capaces de superar una final a 90 minutos y lograr así el objetivo.

El entrenador destacó ayer que de los 14 jugadores que jugaron en Navarra, 11 jugaron en las categorías inferiores del club y cree que se trata de «jugadores muy maduros, que tienen claro que quieren ser futbolistas y saben que para nada está sentenciado».

Además, el técnico destacó la importancia que para la entidad tiene el ascenso del filial: «Hace unos años, no muchos, aquí había un entrenador del primer equipo. Ahora con la llegada del Grupo Carso el primer equipo lucha por subir a Primera y nosotros, el filial, a Segunda B». Por ello tiene claro que la afición acudirá a apoyarles a cumplir con el objetivo. «León nos va a quitar gente, pero sí que animo que a toda la gente que no viaje con el primer equipo, que venga aquí porque creo que se lo merecen».

Rozada insistió en la importancia de competir en una categoría casi profesional «un jugador que esté de jugar aquí no es lo mismo que juegue contra el Valdesoto o el Covadonga, que contra equipos de Segunda B, tendrán que crecer cada domingo y estarán mas cerca del futbol profesional». Por último, recordó que «aunque la gente piense que la eliminatoria está ganada ellos son un gran equipo, tuvieron un mal día porque nosotros lo tuvimos muy bueno, y puede pasarnos» e insiste en que «la afición tiene que llevarnos en volandas si hay momentos malos».