El TAD destituye a Villar como presidente de la FEF Ángel María Villar. / Santi Donaire (Efe) Larrea encabezará la gestora que dirigirá el organismo hasta la convocatoria de elecciones AMADOR GÓMEZ Madrid Viernes, 22 diciembre 2017, 23:12

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha destituido este viernes a Ángel María Villar como presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), cargo del que ya estaba suspendido durante un año, al considerar que vulneró la neutralidad durante el último proceso electoral, en el que ejerció como presidente de la Comisión Gestora mientras optaba a la reelección. La decisión del TAD implica que Juan Luis Larrea, actual mandatario de la FEF y su consejo se convierten gestora, con la obligación de convocar elecciones después de las parciales del 29 de enero a los puestos vacantes que comunicaron el miércoles tras la Junta directiva en la que se decidió demorar la moción presentada por Luis Rubiales.

La destitución definitiva de Villar se produce tres meses después de que el TAD le abriese un expediente en el que le acusaba de vulnerar el reglamento electoral que rige las elecciones en las federaciones deportivas. «Una vez convocadas las elecciones a la RFEF por su entonces presidente, el día 13 de febrero de 2017, éste pasó a ocupar la presidencia de la Comisión Gestora. Siendo presidente de dicha Comisión Gestora y sin cesar de la misma llevó a cabo numerosas actividades dirigidas a publicitar y promover su condición de candidato a la presidencia de la RFEF y a captar el apoyo para su candidatura», apuntó la instructora del expediente en su propuesta de destitución.

Se refería con ello la instructora a las acciones con las que promovió Villar la difusión de su programa electoral en diversos medios de comunicación y redes sociales -en Facebook y Twitter se podía consultar lo que se presentaba como 'Cuenta oficial de la precandidatura de Ángel María Villar a la presidencia de la RFEF', después de que pidiese permiso para abrirlas a la Junta Electoral y no se lo negasen-, así como mediante una carta enviada a los presidentes de las Federaciones Territoriales. La misiva dirigida a los presidentes autonómicos la firmó Villar el pasado 6 de abril de 2017 «en calidad de precandidato para las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol» con la finalidad de compartir su «programa» y los objetivos» que se proponía «alcanzar el próximo mandato».

Según la instructora del expediente, cuya propuesta han refrendado con su decisión los miembros del TAD, la actuación de Villar constituyó una infracción «muy gave» de las disposiciones previstas en el artículo 76.2.a de la Ley del Deporte que reza así: «Quienes presenten su candidatura para formar parte de los órganos de gobierno y representación de la RFEF no podrán ser miembros de la Comisión Gestora, debiendo cesar en dicha condición al presentar la candidatura en cuestión».

Villar recurrirá

El abogado bilbaíno ha considerado que su destitución representa «la sanción más grave impuesta a un presidente de Federación desde la constitución» del TAD. Ha anunciado además que si recibe la comunicación del TAD, estudiará emprender «todas las acciones legales para recurrir esa decisión y depurar las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir» José Ramón Lete, presidente del CSD, y algunos miembros del tribunal.

Comunicado de Prensa en relación con las diferentes noticias que informan acerca de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) habría adoptado la decisión de destituirme de mi cargo como Presidente de la Real Federación Española de Fútbol pic.twitter.com/vTqETKNGCZ — Angel María Villar (@villar2017) 22 de diciembre de 2017

La decisión del TAD llega cuatro días después de que Villar lanzase un furibundo ataque contra el Gobierno en su primera comparecencia pública tras su salida de la cárcel en la que ingresó por su implicación en la 'operacion Soule'. En ella denunció un «golpe de Estado» ejecutado por el actual presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, su antecesor, Miguel Cardenal, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el ex secretario general del organismo federativo, Jorge Pérez. «Quieren ver mi cabeza colgada como la de los toros o de los ciervos. Me están linchando. Me siento un leproso porque me han echado al barro, a mí y a mi familia», manifestó. «El Gobierno es el único responsable de que España se pueda quedar sin Mundial», agregó tres días después de conocerse la amenaza de la FIFA de excluir a la selección del campeonato que se disputará en Rusia el próximo verano por supuestas injerencias políticas en la Federación.

Entre el Consejo de Estado y la censura

El pasado 23 de noviembre, Luis Rubiales, expresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y aspirante a dirigir la FEF, activó una moción de censura contra Juan Luis Larrea, sustituto del suspendido y ahora destituido Villar. Para mediados de enero estaba prevista la resolución del Consejo de Estado, el órgano consultivo que iba a decidir si se deben repetir o no las elecciones a un organismo sacudido en julio por un terremoto y al que se le reclama una regeneración urgente.

Una reconstrucción que la sociedad exige sea llevada a cabo ya sin el repudiado Villar, que está convencido de que no ha cometido «ningún delito» y quiere morir matando. De hecho, el miércoles se volvió a presentar en la Ciudad del Fútbol durante el cóctel navideño en lo que muchos consideraron una provocación ya que el propio presidente interino Larrea le había solicitado que no se presentase más en la sede de la FEF.

El destituido presidente de la FEF se siente perseguido por el Gobierno y se considera víctima de un linchamiento, desde hace más de tres años, por parte del anterior secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, y del presidente de LaLiga, Javier Tebas, a quienes en su opinión se han sumado en los últimos tiempos quien fuera su secretario general, Jorge Pérez, y el actual presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete. Villar les acusa de haber «utilizado a fiscales, a la Guardia Civil y a los tribunales» para que la Audiencia Nacional haya abierto un proceso penal contra él, su hijo Gorka y el vicepresidente económico de la FEF, también suspendido, Juan Padrón.

«No voy a permitir que sea la Administración la que me mande a casa si no lo quiere el fútbol español», asegura quien vive completamente alejado de la realidad y parece no ser consciente de que ha perdido el poder omnímodo que ejercía y ya no es intocable, aunque, cual Quijote contra molinos de viento, promete que luchará «hasta el final».

Villar, también imputado por el 'caso Haití', tras una subvención que debía haber ido destinada a fines solidarios -acusa a Jorge Pérez de haber falsificado su firma y debió devolver al Estado 1,2 millones de euros, más 300.000 por intereses de demora-, se encuentra encausado por un presunto saqueo de cerca de 44 millones. La Fiscalía y la Guardia Civil también han acreditado irregularidades en la gestión de la Mutualidad de Futbolistas por una cantidad que supera los 23 millones y afecta a más de la mitad de las territoriales. Con el fútbol español ensuciado por tanto casi de pleno.