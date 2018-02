Premier League El West Ham suspende a su director deportivo por acusaciones de racismo Pedro Obiang (d), uno de los jugadores de ascendencia africana que militan en el West Ham. / Neil Hall (Efe) Tony Henry habría expresado su intención de limitar el número de jugadores africanos del equipo ya que «tienen una mala actitud» y «arman lío» cuando no son titulares COLPISA / AFP LONDRES Jueves, 1 febrero 2018, 18:00

El West Ham ha anunciado este jueves en un comunicado la decisión de suspender a su director deportivio, a la espera de los resultados de una investigación del club y de la federación inglesa sobre las alegaciones de racismo que pesan sobre él.

"El club confirma que el responsable de fichajes Tony Henry fue suspendido en espera de una investigación completa y profunda" del club, ha anunciado el West Ham United en un comunicado. "West Ham United no tolerará ninguna forma de discriminación y decidió actuar rápido ante la gravedad de estas alegaciones", ha indicado.

Según el tabloide británico 'The Daily Mail', Tony Henry afirmó que los 'hammers' querían limitar el número de jugadores africanos ya que "tienen una mala actitud" y "arman lío" cuando no son titulares. Henry dio entender al diario que esta política sería apoyada por los dirigentes del club londinense, pero insistió sobre el hecho de que el West Ham no tiene "absolutamente nada contra la raza africana".

«No queremos más africanos»

El 'Daily Mail' informa que Henry envió un mail el 27 de enero, en el marco de una demanda sobre un futbolista de origen camerunés, a otro responsable del club y a un agente. "No queremos más africanos y no es lo suficientemente bueno", habría dicho Henry en su correo electrónico.

Interrogado sobre este tema por el diario, Henry había recordado los "problemas" que hubo con su exdelantero Diafra Sakho, traspasado al club francés Rennes. "Cuando ellos (los jugadores africanos) no están en el equipo titular, arman lío", habría precisado.

Según el 'Daily Mail', Henry desmintió el carácter discriminatorio de estas palabras y dio el ejemplo del senegalés Cheikhou Kouyate, "un gran jugador para nosotros".