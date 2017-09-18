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Clasificación final del Trofeo de Golf EL COMERCIO-ABANCA

Consulta las clasificación de la gran final disputada en el Club de Golf Las Caldas de Oviedo

EL COMERCIO
EL COMERCIOGijón

1. Las Caldas (Oviedo): 284

SERGIO ALONSO: 69

SERGIO GONZÁLEZ: 69

BORJA SÁNCHEZ: 71

DIEGO SANTAMARTA: 75

PATRICIA PAREDES: 82

2. La Llorea (Gijón): 312

LUIS NEIRA: 73

JAVIER NEIRA: 76

IVÁN PONTE: 79

MISAEL ÁLVAREZ: 84

RAFA JOGLAR: 87

3. Castiello (Gijón): 314

MIGUEL DÍAZ-NEGRETE: 74

JORGE GARCÍA: 74

ÁLVARO RUIZ DE HUIDOBRO: 80

GUILLERMO RÓDRIGUEZ: 86

INÉS FERNÁNDEZ: 87

4. Villaviciosa: 319

ROGELIO VILLANUEVA: 74

LUIS LABRA: 80

ÓSCAR TORIBIO: 82

IVÁN COSTALES: 83

DAVID NIELSEN: 88

5. Llanes: 319

MANUEL RROYO: 75

ALEJANDRO LAISECA: 76

IVÁN GARCíA: 80

MARCOS BERGEL: 88

RUBÉN FERNáNDEZ: 91

6. La Barganiza (Siero): 327

JUAN DE LA VEGA: 77

PATRICIA DE ANDRÉS: 81

PABLO DE JUAN: 83

ALFONSO ROJO: 86

7. El Tragamón-Madera III (Gijón): 332

JUAN ALONSO: 79

PELAYO FERNÁNDEZ: 80

CARLOS RODRÍGUEZ: 85

JUAN CARRE: 88

MANUEL JAENICKE: 125

8. Castropol: 333

ROBERTO PARADELA: 76

MARCELO LÓPEZ: 78

CARLOS RODRÍGUEZ-ARIAS: 84

CARLOS OLIVARES: 95

9. Cierro Grande: 335

JULIO DÍAZ CORVEIRAS: 77

ALEJANDRO PIÑEIRO: 85

JUAN RODRÍGUEZ: 86

AVELINO GONZÁLEZ: 87

JOSE LUIS GONZÁLEZ: 92

10 Luarca: 337

JOSÉ MANUEL GALLEGO: 78

GONZALO MÉNDEZ: 83

JOSÉ GONZÁLEZ: 84

ERNESTO MIÑOR: 92

JAIRO SANDOVAL: 93

11. La Rasa de Berbes (Ribadesella): 345

GABINO GONZALO: 77

MATEO URONES: 87

ANTONIO DÍAZ: 89

JUAN VIGÓN: 92

12. La Morgal (Llanera): 350

DIEGO PÉREZ: 85

FRANCISCO BARAGAÑO: 85

PEDRO MIERES: 88

SERGIO GONZáLEZ: 92

13. Los Balagares (Corvera): 353

CARLOS CASTRO: 80

FÉLIX FERNÁNDEZ: 81

ÁLVARO SABIN: 91

LUIS ÁLVAREZ: 101

14. Palacio de Rubianes (Piloña): 359

JOSÉ ORUETA: 87

EDELMIRO VIÑUELA: 88

F. AGUIRREGOMEZCORTA: 89

JUAN TINTURÉ ALVARGONZÁLEZ: 95

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