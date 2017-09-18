Clasificación final del Trofeo de Golf EL COMERCIO-ABANCA
Consulta las clasificación de la gran final disputada en el Club de Golf Las Caldas de Oviedo
1. Las Caldas (Oviedo): 284
SERGIO ALONSO: 69
SERGIO GONZÁLEZ: 69
BORJA SÁNCHEZ: 71
DIEGO SANTAMARTA: 75
PATRICIA PAREDES: 82
2. La Llorea (Gijón): 312
LUIS NEIRA: 73
JAVIER NEIRA: 76
IVÁN PONTE: 79
MISAEL ÁLVAREZ: 84
RAFA JOGLAR: 87
3. Castiello (Gijón): 314
MIGUEL DÍAZ-NEGRETE: 74
JORGE GARCÍA: 74
ÁLVARO RUIZ DE HUIDOBRO: 80
GUILLERMO RÓDRIGUEZ: 86
INÉS FERNÁNDEZ: 87
4. Villaviciosa: 319
ROGELIO VILLANUEVA: 74
LUIS LABRA: 80
ÓSCAR TORIBIO: 82
IVÁN COSTALES: 83
DAVID NIELSEN: 88
5. Llanes: 319
MANUEL RROYO: 75
ALEJANDRO LAISECA: 76
IVÁN GARCíA: 80
MARCOS BERGEL: 88
RUBÉN FERNáNDEZ: 91
6. La Barganiza (Siero): 327
JUAN DE LA VEGA: 77
PATRICIA DE ANDRÉS: 81
PABLO DE JUAN: 83
ALFONSO ROJO: 86
7. El Tragamón-Madera III (Gijón): 332
JUAN ALONSO: 79
PELAYO FERNÁNDEZ: 80
CARLOS RODRÍGUEZ: 85
JUAN CARRE: 88
MANUEL JAENICKE: 125
8. Castropol: 333
ROBERTO PARADELA: 76
MARCELO LÓPEZ: 78
CARLOS RODRÍGUEZ-ARIAS: 84
CARLOS OLIVARES: 95
9. Cierro Grande: 335
JULIO DÍAZ CORVEIRAS: 77
ALEJANDRO PIÑEIRO: 85
JUAN RODRÍGUEZ: 86
AVELINO GONZÁLEZ: 87
JOSE LUIS GONZÁLEZ: 92
10 Luarca: 337
JOSÉ MANUEL GALLEGO: 78
GONZALO MÉNDEZ: 83
JOSÉ GONZÁLEZ: 84
ERNESTO MIÑOR: 92
JAIRO SANDOVAL: 93
11. La Rasa de Berbes (Ribadesella): 345
GABINO GONZALO: 77
MATEO URONES: 87
ANTONIO DÍAZ: 89
JUAN VIGÓN: 92
12. La Morgal (Llanera): 350
DIEGO PÉREZ: 85
FRANCISCO BARAGAÑO: 85
PEDRO MIERES: 88
SERGIO GONZáLEZ: 92
13. Los Balagares (Corvera): 353
CARLOS CASTRO: 80
FÉLIX FERNÁNDEZ: 81
ÁLVARO SABIN: 91
LUIS ÁLVAREZ: 101
14. Palacio de Rubianes (Piloña): 359
JOSÉ ORUETA: 87
EDELMIRO VIÑUELA: 88
F. AGUIRREGOMEZCORTA: 89
JUAN TINTURÉ ALVARGONZÁLEZ: 95