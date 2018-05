García-Mancebo hace doblete en Las Caldas Marta Requena, Álvaro Postigo, Carlos-García-Mancebo, Gerardo Sánchez, Pedro Vega, Juan González, Raúl Alonso, José Antonio Lozano, Javier Martínez, Juan Manuel Granda, Juan Maestro, Roberto Montes, José María Jardón y Diego Oliveira posan en la tradicional foto de familia en tras la prueba del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA. / MARIO ROJAS El torneo abrió la programación de competiciones del campo y contó con un centenar de participantes El ovetense acapara los triunfos en las modalidades hándicap y scratch en la prueba del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA CÉSAR SÁNCHEZ OVIEDO. Domingo, 6 mayo 2018, 01:02

El XXII Trofeo EL COMERCIO-ABANCA ya tiene su primer ganador. Carlos García-Mancebo fue el mejor sobre los greens del campo municipal de Las Caldas, que ayer acogió la clausura de la primera prueba de fase previa de este tradicional torneo.

Un centenar de jugadores probaron suerte en el campeonato que abrió la programación de torneos del campo y que desde el viernes acaparó el protagonismo en el recinto ovetense. Era un torneo que sus socios llevaban esperando mucho tiempo. Además de la victoria, también estaban en juego las cinco plazas que representarán en la final del torneo a Las Caldas, que se celebrará en septiembre en el campo de Los Balagares. Allí, sus jugadores tratarán de hacerse su tercera victoria consecutiva en el torneo.

Carlos García-Mancebo fue el más destacado entre todos los participantes y, con una tarjeta con 39 puntos, se hizo con la victoria en la clasificación hándicap del torneo. Pero eso no fue todo e hizo valer su condición de ser uno de los mejores jugadores de la región. Redondeó la jornada llevándose también el triunfo en la modalidad scratch al totalizar 39 puntos al término de su recorrido. «La verdad es que no me lo esperaba. Era el primer torneo de la temporada y no estoy entrenando demasiado», comentó el ganador, al tiempo que señaló que «iremos a la final a por todas. Nos hace ilusión traernos el Trofeo EL COMERCIO-ABANCA para las vitrinas de Las Caldas».

Satisfechos

Si García-Mancebo se mostraba satisfecho, no lo estaba menos Juan González por su partida ya que, con tres puntos menos, también estuvo entre los más destacados y recibió el trofeo como segundo clasificado del torneo. Juan Manuel Granda, del mismo modo, despachó una buena actuación y rubricó una tarjeta con 35 puntos, con los que consiguió hacerse con el trofeo para el tercer puesto. Gerardo Sánchez también brilló sobre los greens ovetenses. Consiguió sumar en su recorrido 34 puntos, con los que recibió el obsequio reservado al cuarto clasificado.

Los jugadores seniors también acapararon su protagonismo en Las Caldas y rindieron a una gran altura. Juan Maestro fue el mejor en esta categoría y desde ayer su nombre figura en el historia de vencedores del torneo (35 puntos).

El trofeo ya conocía a sus vencedores y solo tocaba desvelar el nombre de los jugadores que integrarán la formación de Las Caldas en la final del torneo. Este equipo estará formado por Carlos García Mancebo y Álvaro Postigo, clasificados en la modalidad scratch, y por Juan González, Juan Luis Maestro y Gerardo Sánchez, que lograron su convocatoria en la hándicap.