José Moya impone su ley en el Villaviciosa Golf De pie. Goyo Ezama, Ricardo Rodríguez, Rubén Battilana, José Moya, Jorge Luis Medina, Rogelio Villanueva, José María Jardón y Elena Espina. Agachados. Rogelio López, Roberto Vega, Manuel Fernández, Joaquín Tascón y Cándido Sánchez, posaron en la foto de familia tras la prueba del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA. / PALOMA UCHA El torneo, celebrado en el campo maliayo, contó con cerca de un centenar de jugadores y concentró la atención de los aficionados de la región El madrileño acaparó la victoria en las modalidades scratch y hándicap en la prueba del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA CÉSAR SÁNCHEZ VILLAVICIOSA. Lunes, 14 mayo 2018, 00:38

José Moya se adjudicó el triunfo en la segunda prueba de la fase previa de la vigésima segunda edición del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, clausurada ayer en el Villaviciosa Golf.

Todos y cada uno de los cerca del centenar de golfistas que tomaron la salida en el torneo tenían un objetivo común, que no era otro que estar entre los mejores de la competición para entrar en el que equipo que participará en la final del torneo, aunque ninguno pudo supera a Moya. El jugador madrileño, afincado en Asturias desde hace años, entregó una tarjeta al final de su recorrido con 42 puntos, un recorrido al alcance de muy pocos. Pero el triunfo no fue tan fácil, ya que firmó tablas Elena Espina, con la que luchó hasta el último golpe por inscribir su nombre en el torneo, pero a la que su hándicap la relegó a la segunda plaza. Moya redondeó su actuación consiguiendo la victoria también en la modalidad scratch, al acreditar un resultado de 35 puntos. Como se esperaba, el campo maliayo registró una gran actividad desde primeras horas de la mañana y, aunque la meteorología no fue la mejor para la práctica del golf, esta adversidad no fue un obstáculo para que el buen ambiente que caracteriza al Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, el campeonato organizado por este periódico, en colaboración con Triocar, Telecable, Gijón Deporte y Coral Golf, se adedueñara del Villaviciosa Golf.

Expectación

No en vano, este es uno de los torneos que cada temporada levanta mayor expectación en el recinto que dirige Rogelio Villanueva, donde sus socios siempre respaldan el campeonato con una importante participación.

Roberto Vega también estuvo entre los mejores en el recinto deportivo maliayo, al realizar 40 puntos al término de su recorrido, por lo que recibió el premio de tercer clasificado.

Pablo Suárez , de igual forma, destacó en el torneo, en el que con una tarjeta con 39 puntos se llevó a su domicilio el obsequio con el que el Trofeo EL COMERCIO-ABANCA premió al cuarto clasificado.

Pero hubo más jugadores que brillaron sobre los greens del Villaviciosa Golf. Uno de ellos fue Manuel Fernández, que despachó una buena actuación y con 38 puntos, recibió el obsequio del quinto clasificado.

Los jugadores sénior también fueron protagonistas en el torneo. De todos ellos, Jorge Luis Medina fue el mejor y, que 38 puntos, alcanzó la sexta posición de la clasificación general final del torneo y para él fue el regalo como vencedor de la categoría.

En el Villaviciosa Golf nadie tenía duda, José Moya había conseguido un justo triunfo. Así se lo reconocieron el resto de participantes durante la entrega de trofeos, al dedicarle un caluroso y sonoro aplauso. Pero aún quedaba por desvelar los nombres de los jugadores que participarán en la final del torneo, que en esta edición estará integrado por José Moya y Rubén Battilana, clasificados en la modalidad scratch, y Elena Espina, Pablo Suárez y Diego Rendueles, en la de hándicap.