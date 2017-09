Patricia de Andrés vence bajo la lluvia en La Barganiza Lucía Álvarez, Eva del Valle, Patricia de Andrés, Fernando Álvarez-Lafuente, Pablo de Juan, Pablo Peláez, Lucía Rojo, Pelayo Sol, José María Jardón y César Sánchez posaron en la tradicional foto de familia tras la clausura de la prueba del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA. / PABLO NOSTI La jugadora ovetense se impuso en la última prueba de la fase previa del XXI Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, disputada en La Barganiza CÉSAR SÁNCHEZ LA BARGANIZA. Lunes, 11 septiembre 2017, 17:22

Patricia de Andrés se adjudicó el triunfo en la decimoquinta prueba y última de la fase previa del XXI Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, que ayer acogió La Barganiza. El ganadora acreditó una resultado de 40 puntos al término de su recorrido.

No le resultó nada fácil alcanzar esta merecida victoria ya que no solo tuvo que superar al campo, sino que el viento y la lluvia se convirtieron en una dificultad añadida al exigente recorrido sierense. «La partida se hizo dura en algunos momentos, como cuando caía mucha agua. No obstante, no me gusta abandonar nunca y seguí adelante», comentaba la ganadora, al tiempo que mostraba su satisfacción por el triunfo en un torneo de «tanto prestigio».

«Me hace mucha ilusión participar en la final y representar a La Barganiza frente a los mejores clubes de Asturias. Tenemos un equipo con mucha calidad y espero que hagamos un buen papel», admitía De Andrés.

Con fuerza

El campo recibió a los participantes a primera hora de la mañana con el cielo nublado y con amenaza de lluvia, que no tardó en llegar. Fue en el segundo turno de juego, pasadas las doce del mediodía, cuando la lluvia comenzó a caer con más fuerza y a complicar el juego de los participantes. Sin embargo, casi todos los golfistas se mantuvieron en el campo y finalizaron su recorrido satisfechos por haber participado en una de las grandes citas del año como el Trofeo EL COMERCIO-ABANCA.

Patricia de Andrés fue la mejor, pero hubo más jugadores que también destacaron sobre el campo sierense, en el que se dejaron notar las obras de mantenimiento realizadas durante el verano. Manuel Bascarán fue uno de ellos y, con un punto menos que la ganadora, logró auparse hasta la segunda posición.

Pablo de Juan no quiso ser menos y también finalizó el Campeonato en la parte alta de clasificación al concluir el torneo en tercera posición con 37 puntos. Gerardo García confirmó los pronósticos y estuvo entre los mejores y para él fue la cuarta plaza con 35 puntos.

Pablo Peláez y el gijonés Miguel Díaz-Negrete protagonizaron el duelo del día por el triunfo en la modalidad scratch. Fue tanta la igualdad entre ambos jugadores que finalmente firmaron tablas con 34 puntos, por lo que los hándicaps decidieron el triunfo a favor de Peláez.

La relación de los jugadores más destacados del torneo se completa con Juan de la Vega, que fue el mejor jugador del colectivo de participantes de categoría sénior con 34 puntos.

El equipo que representará a La Barganiza en la final del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA estará integrada por Pablo Peláez y Gerardo García, en la modalidad scracth, mientras que Patricia de Andrés, Manuel Bascarán y Pablo de Juan lograron su clasificación en la de hándicap.