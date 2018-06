Regreso a la cuna del golf asturiano Varios jugadores, durante una de las competiciones en el campo de Castiello. / JOAQUÍN PAÑEDA Castiello acoge la quinta prueba de la fase previa del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, en la que participarán 80 jugadores CÉSAR SÁNCHEZ GIJÓN. Domingo, 17 junio 2018, 00:31

El Trofeo EL COMERCIO-ABANCA vuelve una vez más a la cuna del golf asturiano, a Castiello, donde, desde las primeras horas de esta mañana, se disputará la quinta prueba de su fase previa de su vigesimosegunda edición.

Hace más de dos décadas que la competición ocupa un lugar de privilegio en su calendario. No en vano, entre sus muros se forjó la idea de crear un torneo capaz de aglutinar a todos los clubes de la región. La idea no tardó en consolidarse y, desde entonces, el campeonato no ha hecho más que crecer. De los seis campos en los que se disputó la primera edición se ha pasado a los catorce en los que esta campaña se disputará el campeonato o, lo que es lo mismo, en la totalidad de recorridos homologados de la región.

El Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, el torneo organizado por este periódico en colaboración con Gijón Deporte, Telecable, Triocar y Coral Golf, arriba a Castiello en un buen momento. Con un campo reconocido en todo el país como uno de los de referencia en el norte de España, sus jugadores, en lo deportivo, no dejan de conseguir éxitos, con tres títulos nacionales de interclubes. No solo eso, en el plano individual, aún no hace mucho, sus golfistas acapararon los cetros españoles de pitch&putt. En el Trofeo EL COMERCIO-ABANCA no es distinto y es el campo que más veces se ha impuesto en la final, en la que ha levantado la copa de ganador en cinco ocasiones.

La mejor participación

Los cerca de ochenta golfistas que probarán suerte esta edición entrarán en juego desde poco después de la ocho de esta mañana desde el tee del hoyo 1. En la inscripción del torneo figuran un buen número de los mejores golfistas del club o, lo que es lo mismo, en algunos casos, de los más destacados de la región, como Juan Carlos Tinturé, Javier Burgaleta, Germán Heredia y hasta el mismo vicepresidente de la entidad, Rafael Fernández-Nespral.

El torneo promete el mejor golf, con un gran juego y golpes imposibles. No obstante, habrá que esperar hasta la siete de esta tarde para conocer para conocer durante la clausura a los ganadores del torneo. En el acto también se desvelarán los nombres de los cinco jugadores que representarán a Castiello en la final del torneo, que se disputará el 16 de septiembre en Los Balagares. Para ello, el objetivo será clasificarse en la dos primeras posiciones en la clasificación scratch o entre los cinco de la stableford.