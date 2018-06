El Granada aprieta para incorporar al delantero Rodri Martes, 26 junio 2018, 00:13

La operación para la incorporación del delantero Rodri se ha complicado sensiblemente para el Real Oviedo, ya que el Granada ha irrumpido con fuerza en las negociaciones. El asunto no está cerrado, pero el interés nazarí en el jugador ha restado enteros a la opción de que finalmente recale en el conjunto azul.

Lo que parece que ya ha descartado el futbolista es la opción de seguir en la Cultural, pese al esfuerzo del conjunto leonés por mantenerle en la plantilla como uno de los jugadores claves para tratar de volver a Segunda la próxima temporada. Las negociaciones no están cerradas y el jugador no ha tomado todavía la decisión definitiva o, al menos, no la ha comunicado, pero lo que parecía que era un acuerdo con el conjunto ovetense, pendiente de pequeños detalles se ha complicado con el fuerte interés del conjunto granadino en incorporarlo a sus filas para la próxima temporada.

En cualquier caso, vaya al equipo que vaya, lo que deberá hacer el jugador es abonar la cláusula de rescisión que tiene con la Cultural, que asciende a unos 70.000 euros, que en este tipo de operaciones abona el propio futbolista, por cuestiones legales, aunque el importe de la misma, o parte de él, se puede incluir en el nuevo contrato del jugador. El desenlace final de la operación parece que no se dilatará demasiado y aunque en estos momentos la opción del Granada parece más cercana, no está cerrada ninguna posibilidad. Mientras, el club avanza en otros frentes y esta semana habrá novedades sobre fichajes y salidas.