La «ilusión por el deporte» de Pablo Carreño, protagonista de la felicitación del Grupo AFP La carta a los Reyes escrita por el gijonés sirve de guión para despertar la mezcla de espíritu navideño y deportivo entre la familia grupista EL COMERCIO Gijón Viernes, 15 diciembre 2017, 17:19

«Queridos Reyes Magos. Este año he sido un niño muy bueno, he ayudado a mis papas y he aprendido mucho de mis profes del cole y en la escuela del Grupo». Así comienza la carta que un pequeño Pablo Carreño Busta escribía en el año 2000 a sus Majestades en el que, además de una raqueta y unos playeros de tenis, llegaba a pedir más potencia en el saque, e incluso, «jugar la Copa Davis con España, una final de Gran Slam y estar en el Top 10 de la ATP».

Diecisiete años después, una carta hecha ya realidad sirve al Grupo Covadonga para felicitar las Navidades. Porque la ilusión por el deporte y el espíritu navideño son el mejor complemento para transmitir los buenos deseos en este cierre del año.