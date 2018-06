«A ilusión no nos va a ganar nadie» El presidente del Langreo, Víctor Fernández-Miranda, en Ganzábal junto a su entrenador, Hernán Pérez. / JUAN CARLOS ROMÁN Víctor Fernández-Miranda, presidente del Langreo, ya prepara con Hernán Pérez el curso en Segunda B, un reto «bonito y difícil» I. ÁLVAREZ GIJÓN. Martes, 26 junio 2018, 00:16

«Siempre tenemos que ir por lo más difícil, parece que nos gusta», señala el presidente del Langreo, Víctor Fernández-Miranda, que acepta de buen grado ese suspense tras culminar el ascenso a Segunda B por la vía más larga. La victoria sobre el Orihuela fue el epílogo exitoso de una campaña convertida en una carrera tan extensa como repleta de obstáculos.

«La temporada para nosotros fue muy dura y con mucha mala suerte. Fran No y Álvaro Cuello, una pareja de centrales de superior categoría como demostraron, se perdieron casi todo el año. Álvaro García, que fue de menos a más y estaba siendo importante, sufrió una lesión también de larga duración», recapitula el máximo mandatario del club langreano, que valora que esa plaga de bajas sufrida a lo largo de la campaña no impidiese al equipo llegar al 'play off' «en el mejor momento». Celebrado el ascenso, con la satisfacción del deber cumplido y algún eco del éxito en la agenda como la recepción que les brindará el Ayuntamiento y otros actos, Fernández-Miranda se reunió ayer en Ganzábal con Hernán Pérez para esbozar juntos de forma sucinta el proyecto del club en su regreso a la categoría de bronce del fútbol español.

Tras las semanas de descanso estipuladas para sus jugadores, el técnico ovetense liderará su cuarta pretemporada en Ganzábal. «La única pega podía ponerla él, pero estaba claro que no lo haría», indica el presidente sobre la continuidad de uno de los entrenadores con una etapa más duradera entre los equipos punteros de la Tercera asturiana los últimos años. «Es raro que un entrenador dure cuatro años en un club, pero la verdad que estamos encantados con el trabajo que está haciendo», expone el dirigente langreano, que pese a dejar en un segundo plano las conversaciones sobre el futuro debido al trascendental 'play off' asegura que «dábamos por hecho los dos que pasase lo que pasase tenía que seguir».

«Me gustaría un grupo con Galicia, Cantabria y Castilla y León», afirma el presidente langreano Fernández-Miranda estima que el club deberá incorporar en torno a seis jugadores

Con la premisa de que «el suelo del Langreo tiene que ser Segunda B», como proclamó Hernán Pérez una vez confirmado el regreso a la categoría, el presidente asume que «va a ser difícil» y cree que ahora tendrán «uno de los presupuestos más bajos», pero ese factor no les amedrenta. «A ilusión no nos va a ganar nadie y en el fútbol no siempre gana el que más dinero tiene. Si no, haríamos la clasificación en función de la cuenta corriente», expresa consciente de que afrontan un reto «bonito».

Un camino en el que espera que la afición, que impulsó al equipo a la hora de remontar las eliminatorias ante el Náxara y el Orihuela, «continúe así». «Esperemos que este verano se superen los abonados previstos», señala esperanzado de cara a una temporada en la que espera contar con el grueso de la plantilla que consiguió el ascenso. Una base reforzada con «cinco o seis» incorporaciones después de que Hernán comunique sus intenciones respecto a las renovaciones.

El perfil que busca el club en el mercado es el de jugadores asentados en la categoría, «que nos puedan aportar experiencia y calidad», matiza Fernández-Miranda, que indica que mantendrán conversaciones con el Sporting y el Real Oviedo para plantear la opción de incorporar a algún canterano a préstamo, amparados en las «muy buenas relaciones» que mantienen con ambos. «No va a ser fácil porque estamos en la misma categoría», matiza el dirigente, que considera que juega a su favor las recientes y prolíficas estancias de Berto Cayarga y Cris Montes en Ganzábal.

«Quien viene al Langreo joven, se revaloriza», apunta Fernández-Miranda, al que le gustaría estar encuadrado en un grupo «con Galicia, Cantabria y Castilla y León». «Creo que sería lo ideal, con equipos atractivos como el Racing de Santander, la Cultural, los dos de Salamanca, el Pontevedra... Si nos toca el vasco, a pelearnos con ellos», asevera. «Vamos a luchar por conservar la categoría dentro de un año», concluye.