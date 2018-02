JJ OO de Pyeongchang Deportistas rusos «extremadamente decepcionados» con el COI apuran su última oportunidad Consideran que sus derechos «se han vulnerado sin acusación clara y fundada» si bien algunos aún confían en la resolución del TAS ERIC BERNAUDEAU Pyeongchang Martes, 6 febrero 2018, 17:16

La comisión de deportistas del Comité Olímpico Ruso (ROC) se mostró este martes «extremadamente decepcionada» por la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de no invitar a los Juegos de Invierno Pyeongchang 2018 a los 15 rusos absueltos de su suspensión de por vida por dopaje. «Los miembros de la comisión de deportistas del ROC reciben con una decepción extrema la decisión», indicó la organización de deportistas en un comunicado. «Sorprende que el COI tome esta decisión supuestamente sobre la base de informaciones adicionales, dudosas y anónimas procedentes del testimonio de un estafador, y no sobre la base de una decisión del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y de múltiples exámenes antidopaje realizados por los Deportistas rusos durante varios años», prosigue.

Según el ROC, «derechos de los deportistas rusos limpios se han vulnerado sin acusación clara y fundada. La exclusión masiva de deportistas limpios viola el principio de igualdad y pone en cuestión la eficacia de la justicia», añade el comunicado. «Los sueños de los deportistas que desean participar en los Juegos Olímpicos, y que han ganado en buena lid el derecho están siendo destruidos, y se está haciendo un daño irreparable a los ideales y a los valores del olimpismo», concluye el ROC.

Un total de 32 deportistas rusos que no fueron invitados por el COI a los Juegos Olímpicos de Pyeongchang y han reclamado ante el Tribunal Arbitral del Deporte para que resuelva antes del viernes

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) levantó totalmente la semana pasada las sanciones y suspensiones de por vida de 28 deportistas y entrenadores rusos infligidas por el COI por su implicación presunta en el sistema de dopaje de Estado en Rusia. Pero el COI anunció el lunes que no concedería invitaciones a esas 15 personas. En total son 169 deportistas rusos los invitados a participar en los Juegos Olímpicos (9-25 febrero), pero sólo serán 168 los presentes, confirmó el COI, después de que una patinadora declinase la invitación en solidaridad con sus compañeros no invitados.

Ahn y Shipulin, optimistas

Un total de 32 deportistas rusos que no fueron invitados por el COI a los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, entre ellos el patinador de velocidad Viktor Ahn y el biatleta Anton Shipulin, presentaron apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y esperan todavía recibir su invitación a tiempo para el inicio de la competición el viernes. Las apelaciones, que conciernen también al fondista Sergey Ustyugov, serán examinadas el miércoles a dos días de la apertura de los Juegos por una cámara del TAS instalada en Pyeongchang, precisó la instancia. «Las apelaciones llegaron este martes y las decisiones serán probablemente tomadas el miércoles», indicó a este medio un portavoz del TAS.

Tras la suspensión a Rusia, el COI retuvo una lista de 168 deportistas «limpios» de ese país, de una lista inicial de 500, transmitida por el Comité Nacional Olímpico Ruso. Estos deportistas rusos participarán bajo bandera neutral. Un panel del COI, presidido por la exministra francesa de Deportes, Valérie Fourneyron, fue encargado de hacer la selección y otorgar o no una invitación a estos deportistas. Entre los 32 rusos que apelaron figura el especialista de short-track, Viktor Ahn, sextuple campeón olímpico. Ahn era un deportista surcoreano que tomó la nacionalidad rusa antes de Sochi 2014. Anton Shipulin es uno de los mejores biatletas del mundo y ha figurado con regularidad en el Top 5 de la clasificación general de la Copa del Mundo.

Otro de los 32 deportistas, Evgeniy Garanichev, también biatleta, ganó la medalla de bronce en la clasificación individual en Sochi. La patinadora Ksenia Stolbova, que también figura en la lista de deportistas que apelaron, fue subcampeona olímpica en parejas en 2014. Los 168 deportistas rusos que participarán en los Juegos de Invierno, estarán acompañados de 169 miembros de delegación. Un grupo de supervisión va a «examinar el comportamiento de los deportistas rusos» durante los Juegos y hará un informe a la comisión ejecutiva del COI, que decidirá levantar o no la suspensión del Comité Olímpico Ruso. Esta medida, prevista en la decisión del COI de suspender a Rusia, tomada el 5 de diciembre, podría permitir a la delegación rusa desfilar con la bandera de su país en la ceremonia de clausura de los Juegos, el 19 de febrero. Los 32 rusos no invitados y que apelaron son distintos de los 15 cuya suspensión de por vida fue totalmente levantada por el TAS, aunque el COI no les otorgó invitación.

Esta decisión del TAS, que lanza una sombra de duda sobre las pruebas aportadas por el informa del jurista estadounidense Richard McLaren sobre un vasto sistema de dopaje institucionalizado en Rusia, continúa agitando el COI

La decisión del TAS de anular la suspensión vitalicia de los 28 deportistas rusos es «chocante», opinó este martes Denis Oswald, presidente de la comisión que pronunció esa sanción contra ellos. La decisión del TAS es «muy sorprendente y chocante para nosotros porque estábamos convencidos de haber presentado pruebas sólidas» contra ellos, explicó Oswald durante la 132ª sesión del Comité Olímpico Internacional (COI), que se abrió en Pyeongchang.

El TAS levantó íntegramente el jueves las sanciones vitalicias que el COI había impuesto a los 28 deportistas rusos por su presunta implicación en el sistema de dopaje de Estado implantado por Rusia. De esas 28 personas absueltas, sólo 15 --13 deportistas y dos entrenadores rusos-- podían participar en teoría en Pyeongchang tras la decisión del TAS, ya que el resto o estaba retirado o no era elegible. Pero un panel del COI decidió no otorgarles una invitación. El primer ministro ruso Dmitri Medvedev denunció el lunes una decisión «vergonzosa» del (COI), tras rechazar invitar a los 15 atletas rusos.