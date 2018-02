Esquí alpino Juan del Campo se sale del recorrido en la segunda manga del gigante Juan del Campo. / Efe El esquiador vizcaíno había sido trigésimo noveno tras la primera bajada, que cubrió en un minuto, trece segundos y 39 centésimas EFE YongPyong Domingo, 18 febrero 2018, 08:59

El vasco Juan del Campo, único español participante, no entró en la clasificación de la prueba de gigante de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de PyeongChang -que ganó este domingo en YongPyong el austriaco Marcel Hirscher-, ya que se salió de recorrido en la segunda manga.

El esquiador vizcaíno había sido trigésimo noveno tras la primera bajada, que cubrió en un minuto, trece segundos y 39 centésimas, a más de cinco segundos del astro salzburgués. Y como en Juegos no existe -a diferencia de la Copa del Mundo- el corte de los mejores treinta, también pudo disputar la segunda manga, en la que arriesgó para mejorar puestos y se acabó cayendo.

"Después de la primera manga, hablando con mis entrenadores, me di cuenta de que lo malo no era el muro, sino el plano. Y que en esa zona había sido demasiado conservador", explico Del Campo al final de la prueba. "En la segunda manga cambié el chip. He salido con todo y a por todo. Y es lo que tienen estas cosas. Te puede salir una manga como a (Henrik) Kristoffersen (noruego), que pasó del décimo al segundo; o te puedes caer. Que es lo que me pasó a mí", comento Juan del Campo este domingo en Corea del Sur.