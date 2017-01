«Me preocupa la falta de información sobre el zika»

Ni en días de compromisos con sus patrocinadores descansa de la piragua. «Madrugué bastante esta mañana para entrenarme y después venir a Gijón», asegura Saúl Craviotto (Lérida, 1984) tras acudir al evento 'Corazón de campeones', organizado ayer por la compañía de seguros Caser en los Jardines del Náutico. El piragüista catalán, afincado en Gijón, donde está destinado como Policía Nacional, se clasificó el pasado mes para los Juegos de Río, donde competirá en las modalidades de K-1 y K-2 200 y aspira a sumar su tercera medalla olímpica.

Los de Brasil serán sus terceros Juegos y de nuevo ha logrado su clasificación por el camino 'largo', en un Preolímpico.

Sí, me gusta el riesgo (sonríe). Siempre me clasifiqué en la repesca, a última hora, pero las dos veces anteriores me vino bien porque me mantuvo alerta. Cuando estás al filo de quedarte fuera, tienes que espabilar, entrenarte más de la cuenta... Y este año estoy más fuerte que nunca.

¿Cómo afronta esta recta final de preparación antes de la cita olímpica?

Estamos en proceso de entrenar mucho. Ahora es muy intenso. Tres semanas antes empezaremos la puesta punto. Tendremos que descasar musculatura, pero ahora estoy en proceso de máxima carga y estoy reventado. Me cuesta hasta dormir. Mentalmente estaba más nervioso en el Preolímpico. Ahí sí que lo pasé bastante mal, porque solo había una plaza y era la última oportunidad para ir a unos Juegos, pero ahora, estando clasificado, voy a ir a por todas. Son otro tipo de nervios, es la presión que me gusta llevar.

Su objetivo será, sin paños calientes, obtener una medalla.

Va a ser muy difícil porque todos los participantes estamos muy igualados, pero mi objetivo es ir a por todas. Me encuentro muy fuerte. Tanto mi compañero (de K-2 200) Cristian Toro como yo estamos más fuertes que nunca y estamos para ello.

¿Cómo ve la K-4 en la que participará el asturiano Javier Hernanz?

Tiene muy buena pinta. Desde que empezaron a montar hace unos años, él y sus compañeros han sido un equipo muy estable. Tuvieron mala suerte en alguna competición, pero creo que pueden optar por estar ahí delante, luchando por la medalla.

¿Le preocupa todo lo que ha surgido en torno al virus del zika en Brasil?

Estamos un poco preocupados, sobre todo porque va a ir mi familia y estamos informándonos un poco más sobre ese tema. Me preocupa la falta de información porque hay gente que dice que el virus dura tres meses, otros seis meses... No termina de estar la cosa clara. Habrá que tomar las medidas que nos diga el Comité Olímpico. Habrá que tener más cuidado de lo normal y llevar manga larga y espray antimosquitos, porque los piragüistas estaremos en el río, que es donde más mosquitos hay. Estamos un poco preocupados en ese aspecto, pero no podemos permitirnos no acudir a unos Juegos. Tenemos que ir, sí o sí.

Lleva desde los 15 años entrenándose en Asturias, ¿qué tal está el nivel del piragüismo en la región?

Para mí, es la comunidad con más potencial. Entre Asturias y Galicia está la cuna del piragüismo a nivel nacional. Y también está el Sella, que es conocido internacionalmente. En Asturias hay un gran potencial y una gran base. Hay grandes técnicos que trabajan con los jóvenes. Tendremos asturianos para rato.