«Las becas son una seña de identidad»

La Fundación Deporte Avilés (Fundavi) entregó el miércoles sus becas a los mejores deportistas de 2015, los cuales acudieron para ello al salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés, con la única excepción del taekwondista Hyo Seuk Seo por motivos médicos.

Los becados, entre ellos Raquel Rodríguez, Álex Galán, Toti Camba, Paco San Martín, Andrea Barreiro o David Fernández Marqués, estuvieron acompañados por el gerente de Fundavi, Nacho Díaz Cela, el presidente de la Fundación, Luis Álvarez, la concejala de Deportes, Ana Hevia, y representantes de los cinco clubes que componen el patronato.

Tras el acto, Díaz Cela analizó el año 2016 en lo que respecta a Fundavi, recalcando que «estamos muy contentos por continuar un año más entregando nuestras becas, porque son una seña de identidad de Fundavi y siempre hemos tenido claro el mantenerlas temporadas tras temporada. Ver las caras de felicidad de los deportistas compensa el esfuerzo».

Del año que está a punto de concluir se queda con «los grandes resultados de los equipos que forman parte de la Fundación. Es espectacular cómo ha acabado el año el balonmano de la Atlética, me gustó mucho ver tanta gente viendo al Adba frente al Universida de Oviedo, que los chicos de baloncesto en silla de ruedas hayan podido regresar a la competición después de un año complicado, la capacidad de superación y de renovación de La Curtidora y el gran año del Belenos, que no ha perdido partido oficial», recuerda.

De cara al próximo año que está cerca de comenzar, el gerente de Fundavi avanza que «tenemos confirmada prácticamente la renovación de todos los patrocinadores con los que contamos -lo haremos público pasadas las navidades-, y estamos en conversaciones con otros posibles sponsors».

Todavía no está claro si se podrá mantener la exposición de fotografías de los becados en El Atrio, pues «es complicado encontrar una fecha para ello, aunque no lo descartamos y lo intentaremos hasta el final», y de lo que sí se enorgullece Díaz Cela es de la colaboración con Donantes de Sangre. «Volvimos a estar presentes como siempre y con representantes de todos los clubes. Algunos pudieron donar y otros no, pero todo el mundo acudió demostrando la implicación de nuestra Fundación con una causa tan importante. Llevamos desde 2008 al lado de Donantes, nunca hemos fallado y la idea es seguir por esa línea».

Con todas las ligas paradas, el gerente de Fundavi también se tomará unas merecidas vacaciones navideñas con la intención de volver en enero con las pilas cargadas y la ilusión de siempre.