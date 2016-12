La Travesía de Navidad se adueña del Puerto Deportivo

Zambullirse en las gélidas aguas del Puerto Deportivo en los últimos días del año se ha convertido en un tradición para muchos aficionados a la natación. Así lo harán mañana los 291 inscritos en la Travesía de Navidad.

La competición, organizada por el Patronato Deportivo Municipal, mantiene el horario de las últimas ediciones y los nadadores volverán a lanzarse a las aguas del Puerto Deportivo a la 12.30 horas.

La Travesía de Navidad celebrará una edición de récord y mantiene la trayectoria de los últimos años, en los que la participación no deja de incrementarse en cada convocatoria. Y es que para los nadadores esta prueba supone un auténtico desafío, ya que no es nada fácil cubrir los 220 metros que separan las rampas de La Barquera y de la Antigua Rula, en unas aguas que en algunas temporadas no superaron los 10 grados centígrados.

Esta es la última competición del III Circuito de Travesías de Gijón, que esta temporada constó de seis pruebas y que de forma simbólica echa el cierre en el recinto náutico gijonés, ya que esta competición no es puntuable para la clasificación final. Omar González, que ya ha conseguido la victoria en el Puerto Deportivo en varias ocasiones, es uno de los nadadores que se perfilan como favoritos al triunfo. Sergio Sandoval será otro de los participantes con opciones a la victoria. Patricia Agüera y Aitana Zapico destacan en categoría femenina.

La organización ha establecido cinco categorías, tanto en masculino como en femenino. La de menores (nacidos entre 1999 y 2002, con los 14 años cumplidos), la sénior (nacidos entre 1982 y 1998), la de máster A (nacidos entre 1967 y 1981) y máster B (nacidos en 1957 y 1966) y máster C (nacidos en 1956 y anteriores).