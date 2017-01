El maestro ujino Iván Andrés se lleva el torneo de Vegadeo

El descanso vacacional propició que se celebraran algunos torneos privados. Entre ellos hay que destacar el de Vegadeo, que hacía un sexenio que había desaparecido, por lo que no deja de ser una noticia muy agradable para el ajedrez asturiano y de gran importancia para la actividad en el Occidente regional.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Consistorio, representado en ambas jornadas por su alcalde César Mourelle, y por el serio y eficaz trabajo de la responsable de la Oficina Joven del Ayuntamiento eonaviego, Aurora López. El siguiente paso de la iniciativa es crear un club en la localidad, en la que ya cuentan con un par de docenas de apasionados por los senderos de Caissa, entre los que participaron varios jóvenes.

El vencedor de la prueba fue el maestro ujino Iván Andrés, que logró seis puntos y medio de los siete posibles, ya que sólo cedió unas tablas frente al moscón Alberto Cuevas, que fue segundo. El gijonés Enrique Iglesias completó el podio. La clasificación final quedó de este modo: 1º. Iván Andrés, con 6,5 puntos; 2º. Alberto Cuevas, con 6 puntos; 3º-4º. Enrique Iglesias y Manuel Bazán, con 5,5 puntos; 5º-8º. Manuel Cuevas, Miguel Ángel Lanza, Román Fernández y José Ramón Roca, con 5 puntos; 9º-11º. Rubén Ceñal, Francisco Vinjoy y Carlos Monge, con 4,5 puntos, hasta completar los cuarenta y siete ajedrecistas inscritos en la prueba.

Por otra parte, el maestro gijonés Javier Agüera se proclamó vencedor de la decimoctava edición del Torneo Memorial Pablo Morán, que se disputa en la difícil modalidad de ajedrez a la ciega, es decir sin ver piezas ni tablero. Sólo el cerebro es el protagonista. El ritmo de juego fue de veinte minutos y diez segundos de añadido por movimiento, por jugador y confrontación.

Participaron seis ajedrecistas de notable fuerza, pues todos son de primer nivel, entre los que destacaron los titulados internacionales Javier Agüera, Ignacio Montes y Patricia Llaneza. Disputaron una liga y la clasificación de la prueba quedó de esta manera: 1º. Javier Agüera, con 4,5 puntos de los cinco posibles; 2º. Iván Torre, con 3 puntos; 3º. David Baragaño, con 2,5 puntos; 4º. Ignacio Montes y Patricia Llaneza, con dos puntos; y 6º. Marcelino Vega, con un punto.

El maestro gijonés logró una victoria holgada, con un punto y medio de ventaja sobre el segundo, el gijonés Iván Torre, que fue con el único que cedió unas tablas. Este es el tercer triunfo de Agüera en esta competición.

Ateneo Obrero

El gijonés Ateneo Obrero organizó su tradicional torneo de Navidad, que se convocó para jóvenes sub 8, sub 10 y sub 12 en un grupo único, y en el que venció Iyán Guedes. El avilesino consiguió cinco puntos de los seis posibles, igual puntuación que el gijonés Eduardo Castro, pero éste con peor sistema de desempate. La tabla finalizó de esta manera: 1º. Iyán Guedes, con 5 puntos; 2º. Eduardo Castro, con 5 puntos; 3º. Carlos Martínez, con 4,5; 4º-6º. Adán Álvarez, Lucas Antuña y David Morán, con 4 puntos; 7º-9º. Eloy Suárez, Iván Patón y Álvaro Puebla, con 3,5 puntos, hasta totalizar los veintiún inscritos.