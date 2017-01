El Gijón remonta en su visita al Llanerense y sigue tercero en la tabla

El Gijón Rugby venció al Llanerense, por 25-29, en partido de la Liga Aon disputado en La Morgal. En la primera parte, el equipo local se puso con un 22-0 en el marcador a través de cuatro ensayos y una transformación, aunque los rojiblancos acortaron distancias con un ensayo antes del descanso.

En la segunda parte, los técnicos gijoneses introdujeron cuatro cambios al entrar Gabri Barbón, Dano, David Ariza y Gica. Así las cosas, los rojiblancos, liderados por Panzu desde el medio de apertura, dieron la vuelta al resultado.

Por el Gijón Rugby, que visitará la próxima jornada al Bierzo Rugby, jugaron de mano Julio, Eduardo, Agus; Nacho, Lucas; Luis, Viñuela, Noval; Rory; Panzu; César, Diego, Álvaro, Xabi, Dian. También actuaron a lo largo del encuentro Juan Garzo, Gabri Barbón, Dano, Ariza y Gica.

Este fin de semana en la Liga Aon, el Pilier se enfrenta al Cowper y el Oviedo B recibe a La Calzada en categoría masculina, mientras que el Oviedo Rugby se enfrenta al Santander en categoría femenina.

Por otra parte, la selecciones asturianas sub 18 y sub 16 disputaron sendos partidos amistosos ante las de Vizcaya en La Morgal. Los más jóvenes cayeron ante los vascos, por 7-44, mientras que los sub 18 perdieron por 8-52, en dos encuentros que sirvieron para mejorar el nivel de juego.

La selección sub 16 se entrenará de nuevo en La Morgal mañana, a las 18 horas, y la sub 18 lo hará en la antigua Universidad Laboral el jueves, a las 19.30, antes de viajar a Galicia el fin de semana para disputar el Campeonato de España B, competición en la que el objetivo es estar en el podio.