Los perros marcan el paso

A pesar del frío y de los seis grados bajo cero que se registraron el domingo pasado en La Fresneda, esta localidad acogió el III Campeonato de Asturias de mushing. Un deporte de equipo entre perros y humanos que es una auténtica religión en los países del Norte de Europa y que, poco a poco, se está dando a conocer en nuestra región.

76 corredores o mushers, junto a sus compañeros de equipo de cuatro patas, participaron en la competición del domingo, en la que lo que se premiaba era ser el más rápido. En la modalidad de bikejöring –en la que el perro tira de una bici– y en la de canicross masculino –el deportista y el animal van unidos por un arnés y una línea de tiro–, el ganador fue el gallego y atleta español especializado en pruebas de fondo y campo a través Alejandro Gómez Cabral, quien terminó las pruebas en 9 minutos 33 segundos y 12 minutos 58 segundos, respectivamente.

En canicross femenino, el trofeo se quedó en casa gracias a la ovetense Mireia Rodríguez Núñez, de 27 años y fisioterapeuta, al terminar todo el recorrido en 15 minutos 34 segundos. De esta forma, la asturiana se quitaba una espinita clavaba desde hace un año, cuando la competición aún no era de carácter oficial, ya que tuvo que retirarse por unas heridas en las manos y en las rodillas. También tuvo sabor del Principado la categoría de patín de uno o dos perros, cuyo vencedor fue el asturiano Samuel Fernández.

Premio compartido

Mireia sabe que no lo hubiese conseguido sin la ayuda inestimable de su perra, una bóxer de 3 años algo competitiva. «’Kira’, cuando empieza a correr, no para hasta pasar a un perro, a otro… y a veces mira para atrás para comprobar que soy capaz de seguirla el ritmo», apunta entre risas la ovetense. «Es una crack. Va al límite y sabe sacar lo mejor de mí. Cada día nos complementamos mejor. Ya sabe cuándo tiene que parar, reducir la velocidad o todo lo contrario».

Además este año el tiempo ha sido su aliado. El frío ha permitido que los canes rindiesen mejor durante el recorrido, ya que «cuando hace calor a los perros más chatos les cuesta más la respiración».

Todo es positivo

«Disfrutas del paisaje, con el perro y encima, te lo pasas bien. La sensación de que te entiendes a la perfección con él hace que se te pongan los pelos de punta», señala Mireia. Asegura además que a las dos les ha venido muy bien practicar algo de deporte: ella se ha puesto en forma y ‘Kira’ ha aprendido a quedarse más tranquila en casa. «Antes era un poco nerviosa, ahora es como una marmota, y entiende y acata muy bien las normas».

El canicross se ha convertido en un hobby, pero no solo para Mireia y ‘Kira’. Cada día que pasa gana adeptos. De hecho, cuando Mireia y Kira se apuntaron al Club Deportivo Espacio Can, no sumaban más de 4 y en la actualidad, alcanzan los 18 miembros.

Una labor que también hay que agradecer a la empresa Boomerang Eventos y a David Galguera, de 33 años, educador y adiestrador de perros de utilidad y trabajo y miembro del club Galgadas Canicross Asturies. Ellos son los culpables de que el Campeonato de Asturias de mushing vaya ya por su tercera edición, la primera con carácter oficial.

La competición disputada en la zona de La Fresneda también puntuó para la Copa de Asturias. La competición del domingo fue la segunda prueba. Para la tercera, habrá que esperar a marzo y se celebrará en Pajares.