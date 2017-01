Centímetros polacos en La Curtidora

Aunque su castellano es perfecto, incluso con acento asturiano, Asha Szymura, como su propio nombre sugiere, no nació en nuestra región. Lo hizo en un pueblo muy cerca de la capital de Polonia, Cracovia, y llegó a Oviedo a los trece años, hace ya casi doce, ante una oferta laboral recibida por su madre. Aterrizó en Ranón en el mes de junio y en septiembre comenzó al colegio «sin apenas saber ninguna palabra de castellano». Poco después, «cuando aprendí a presentarme y a decir alguna cosa», comenzó a entrenar con el equipo cadete del Club Voleibol Oviedo, pues «en mi país llevaba jugando desde benjamines».

Tras pasar por todas las categorías del conjunto ovetense, Szymura, central de 180 centímetros de altura, debutó en Primera Nacional con el equipo ovetense, si bien la pasada campaña actuaba en Segunda, tras el posterior descenso del club carbayón. Rival del filial de La Curtidora en el 'play off' de ascenso a Primera Nacional, Dani Berrio y Javier Díaz se fijaron en ella, pues el equipo necesitaba una central ante la inminente retirada de Cristina Imargues.

En verano, el presidente del club avilesino se puso en contacto con la jugadora polaca y desde el primer momento hubo una buena conexión. «Yo estaba sin equipo ante la desaparición del Oviedo y me gusta mucho el voleibol, así que lo vi con buenos ojos. Aun así, dejé claro desde el principio que estaba en una edad complicada (24 años), en la que una no sabe bien si podrá ponerse a trabajar, ni dónde, o si seguirá estudiando, y que iban a primar los temas laborales. El club lo aceptó y empecé a jugar en Avilés, una decisión de la que no me arrepiento».

Y eso que desde hace un tiempo, a la polaca le cuesta mucho poder entrenarse junto al resto de sus compañeras por semana, pues, ingeniera civil de profesión, se encuentra realizando una obra en Zamora, donde seguirá viviendo durante unos meses de lunes a jueves. «Puedo entrenar los viernes, y con dificultades, y viajar con el equipo los fines de semana para jugar. No es fácil porque son muchos kilómetros de carretera, pero me comprometí con el equipo y mientras pueda lo seguiré compatibilizando. Me gusta mucho el voleibol y en La Curtidora me siento como en casa. La acogida ha sido fenomenal desde el principio y hay un gran ambiente dentro del vestuario», asegura.

Szymura relativiza el hecho de ser titular indiscutible para Dani Berrio desde su llegada, ya que «el puesto de central es muy codiciado en estas categorías, no hay muchas y la verdad es que eso me beneficia a la hora de jugar. Pero, en cualquier caso, estoy muy agradecido al cuerpo técnico por la confianza que está depositando en mí».

Al igual que sus compañeras, la jugadora tiene claro que «el equipo seguirá creciendo hasta final de temporada, pues este año ha habido muchas caras nuevas y tenemos que ir adaptándonos una a otra. La conexión entre colocadora y central es muy importante y al no poder entrenar siempre es difícil». En ese sentido, Szmyura sólo había jugado con una compañera de esta temporada en el paso: Lucía Cerra. De hecho, ambas llegaron este verano procedentes del mismo equipo.