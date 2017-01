Mayweather pone precio a una pelea con Conor McGregor

Dos de los púgiles más mediáticos de los últimos tiempos, Floyd Mayweather y Conor McGregor, podrían enfrentar sus dos disciplinas, el boxeo y las arte marciales mixtas, sobre un ring próximamente. De ello ha hablado en la cadena ESPN el propio Mayweather, retirado desde 2015. Lo único que me interesaría sería enfrentarme a McGregor. Soy un hombre de negocios y es una muy buena idea en materia de ganancias. Sería preciso que me garantizasen 100 millones de dólares, no tengo necesidad de pelear», indicó.