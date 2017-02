Sergio García gana el Abierto de Dubái

El castellonense Sergio García, líder de principio a fin, ganó el Dubái Desert Classic este domingo al finalizar el torneo con tres golpes de ventaja sobre el sueco Henrik Stenson. García, que se convierte en el séptimo español en ganar el torneo profesional más antiguo de Oriente Próximo, recibió un cheque de 2,5 millones de dólares (2,3 millones de euros). El español cerró el último recorrido con 69 golpes, tres por debajo del par, para un total de 269 (19 por debajo del par). Stenson fue segundo con 72.

García ya suma 36 victorias en su palmarés, 12 de ellas en el Tour Europeo, en el que esta semana cumplía 250 participaciones. Con este triunfo se sitúa tercero en la Carrera a Dubái, vuelve a colocarse entre los diez primeros del escalafón mundial y sucede en el palmarés del torneo a Seve Ballesteros (1992), José Mari Olazábal (1998), Miguel Ángel Jiménez (2010), Alvaro Quirós (2011) y Rafa Cabrera-Bello (2012).

Desde su última victoria europea –Commercial Bank Qatar Masters 2014–, ha sido segundo en doce ocasiones incluyendo el Open Championship y el Bridgestone Invitational, ambos en 2014, y ha logrado siete ‘top ten’ en los últimos nueve torneos puntuables para el Circuito Europeo desde abril del 2016.

«Estoy feliz. He empezado muy bien el año y espero que continúe la racha. Ha sido una semana complicada pero estupenda y muy positiva, he jugado muy bien y he metido buenos putts. Me siento muy orgulloso por la manera en que he ganado: lo he dado todo», afirmó el castellonense tras su victoria.

«Me he mantenido tranquilo y muy concentrado durante los 18 hoyos, sobre todo en los momentos cruciales. Estoy muy contento, he jugado bien, sin cometer errores. No ha sido tan fácil como puede parecer, Henrik (Stenson) es un grandísimo jugador que nunca cede y no te regala nada», añadió.

«No me he visto ganador hasta el tercer golpe del último hoyo. El birdie del 15 ha sido muy importante, pero casi igual o incluso más el par que he salvado en el hoyo ocho, que también ha sido crucial», concluyó el campeón en Dubái.