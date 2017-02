Desafío contra el viento y la nieve

Un intenso viento, bajas temperaturas y una abundante nevada se convirtieron en compañeros de fatigas de los participantes de la Ski Race Cuitu Negru, una competición de esquí de montaña patrocinada por EL COMERCIO, que tuvo como escenario la estación invernal de Valgrande-Pajares el pasado domingo. Al propio desafío deportivo de alcanzar los límites personales ligados a esta exigente prueba se unió la auténtica aventura que supuso enfrentarse a las adversas condiciones meteorológicas y finalizar la prueba en el recinto deportivo lenense. Los peores pronósticos se confirmaron y la carrera alcanzó la épica de superar a los elementos con tan solo unos esquíes y, sobre todo, muchas ganas, esfuerzo y entusiasmo.

Las circunstancias requirieron el apoyo de todos para que la prueba, que era puntuable para el regional, la Copa de España y el Nacional de clubes, saliera adelante. Más de 200 corredores, entre ellos la élite de la disciplina del país, estaba dispuesta a tomar la salida y a echar el resto. Y lo consiguieron. La clave fue la suma de todos los implicados -deportistas, técnicos, federativos, voluntarios y responsables de la estación de esquí-. En ello también tuvo mucho que ver la experiencia de los organizadores, con Segismundo García, director de la prueba, a la cabeza.

Para empezar se modificó el trazado inicial de la prueba en la que los participantes debían partir de la estación, transitar por los valles de Gistreo y de las Tres Marías, y llegar casi a la boca del túnel del Negrón. En él se sucedían las subidas y las bajadas. Incluso había zonas que los corredores debían hacer a pie con los esquíes en la mochila. Al final, se consiguió habilitar un circuito de 14 kilómetros, con 1,3 de desnivel.

Este esfuerzo no tardó en ser reconocido tras la prueba por los participantes, que hicieron el mejor balance de la carrera. La mayoría fueron a través de las redes sociales, que se inundaron con mensajes sobre la gran experiencia que supone competir en la montañas asturianas y en una prueba que se convirtió en una de las más extremas del circuito nacional.

Uno de los participantes, bajo la nevada. / H. A.

Ana Alonso y Manuel Picón

La andaluza Ana Alonso, uno de los talentos más prometedores de la especialidad en España, y el madrileño Manuel Picón se coronaron en la prueba y pasaron a formar parte del historial de ganadores de una competición que va a más.

La prueba reina puso el colofón a intenso fin de semana, que se convirtió en una gran fiesta del esquí de montaña, que el sábado tuvo como prólogo la carrera de esprint.

Los elogios de los participantes no hacen más que reforzar a los organizadores del Ski Race Cuitu Negr0u. No hace mucho todavía que abandonaron la estación de Valgrande-Pajares, pero ya piensan en la próxima edición. El éxito de esta, no cabe duda, que será el mejor reclamo para volver a ver en el recinto deportivo lenense a lo mejor del esquí de montaña nacional.