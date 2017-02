«Hubiese preferido otro rival distinto al Gijón, no quiero ninguna confianza»

El invicto Oxigar Belenos, que lleva un año y dos meses sin perder un encuentro oficial, encara por fin la fase de ascenso a División de Honor B, de la cual fue privado de forma incomprensible la temporada pasada. Esta vez sí ha conseguido estar entre los mejores y la primera piedra de toque será el Gijón Universidad de Oviedo, concretamente en cuartos de final.

El Muro de Zaro acoge mañana, a partir de las 16 horas, el encuentro de ida, para el cual Pablo Artime sólo tiene la desgraciada baja confirmada de Cazalla, que con una grave lesión en el fémur estará al menos cuatro meses alejado de los terrenos de juego. El resto, «aunque algunos con pequeños golpes», estarán disponibles para un encuentro muy importante.

Ya no hay margen de error, cualquier ensayo cuenta y eso es algo que no pasa por alto Pablo Artime, entrenador del conjunto avilesino, curtido ya en mil batallas. El preparador blanquiazul no oculta su disgusto con el rival al que se deberá enfrentar en los cuartos de final de la fase de ascenso. «Supongo que nos ha tocado juntos en el sorteo por temas de desplazamiento, pero la verdad es que, ganemos o perdamos, hubiese preferido a otro rival. No por nada, sino por cambiar un poco. Al final jugar siempre contra los mismos equipos y los mismos jugadores se hace pesado para todos», admite.

La parte positiva de enfrentarse al conjunto gijonés es que el Oxigar Belenos conoce a la perfección a su rival. La negativa, que los avilesinos han logrado la victoria todas las veces que ambos equipos se han visto las caras las últimas dos temporadas. Esto preocupa a un Artime que no quiere «ninguna confianza. Ahora los dos equipos empezamos de cero, la eliminatoria se decide en su campo y tenemos que salir muy concentrados al campo y no cometer errores que posteriormente podamos pagar».

Artime es optimista de cara al papel que puede realizar su equipo en la fase de ascenso, aunque le preocupa que sus jugadores «no sepan digerir una posible derrota, si llega. Vienen de ganar siempre y eso tiene sus cosas negativas».