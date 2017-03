Pumariega y Sofía Toro vuelven a unirse con Tokio en el horizonte

Hace solo un par de meses, Ángela Pumariega llegó a hacer unas cuantas fotos a sus barcos para ponerlos a la venta. La idea de dejar la vela rondaba la cabeza de la regatista gijonesa, que no estaba motivada al cien por cien tras no obtener plaza para los Juegos de Río. La llamada desde La Coruña de una vieja amiga le hizo cambiar sus planes.

«Sofía me propuso iniciar un proyecto juntas, con ella como patrona y yo como tripulante. Al principio tuve algunas dudas ya que para mí era empezar de cero, pero nos probamos, me gustó y ya estamos trabajando», señala Pumariega, que aún no quiere hablar de Tokio 2020, aunque reconoce que es «el objetivo final de la campaña».

La desaparición de la clase Math Race del programa olímpico rompió el equipo español que conquistó el oro en Londres 2012, formado por Ángela Pumariega, Sofía Toro y Tamara Echegoyen. Las dos primeras intentaronsin suerte el asalto a Río 2016 desde la clase 470 con otras parejas, y ahora se unen de nuevo en una embarcación patroneada por Toro. «Tengo que aprender, porque nunca había navegado de trapecio, pero he vuelto a disfrutar en el agua. Creo que Sofía y yo nos podemos ayudar mutuamente», reconoce Pumariega, quien deberá ganar «más de diez kilos de peso» para afrontar con garantías el nuevo reto.

Con Tokio en el horizonte lejano, y a la espera de que aparezcan patrocinadores que apuesten por ellas, la nueva pareja ha empezado ya sus entrenamientos. Su primer reto es obtener una plaza en el equipo nacional en el Campeonato de España de la próxima semana o en el Trofeo Princesa Sofía, lo que les permitiría ahorrar gastos en desplazamientos y disponer de apoyo logístico en las pruebas internacionales.