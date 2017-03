Carolina Marín renuncia a la final por unas molestias físicas

La onubense Carolina Marín ha anunciado que no jugará este domingo la final del Abierto de Alemania de bádminton, que se disputa en Mulheim an der Ruhr, debido a "unas molestias" físicas que ya sufrió tras los Juegos Olímpicos y que "han reaparecido".

Más información Carolina Marín se mete en la final del Abierto de Alemania

"Ha sido un día agridulce: a pesar de llegar a la final, no podré jugarla por unas molestias", escribió Marín en su espacio en Twitter. Posteriormente, Carolina Marín explicó: "Me han reaparecido unas molestias que tuve tras los Juegos Olímpicos y que me van a impedir jugar". "Siento mucho que sea así porque esta semana he tenido muy buenas sensaciones. Espero venir a ganar el año que viene y seguir disfrutando", agregó.

La onubense llegó a la final tras batir a la japonesa Minatsu Mitani por 21-10, 17-21 y 21-18 en 65 minutos. Dada la baja de Marín, el título es para la segunda favorita, la también japonesa Akane Yamaguchi, que en la otra semifinal derrotó a la estadounidense Beiwn Zhang por 24-22 y 21-19. Carolina Marín es la actual campeona olímpica, dos veces campeona mundial (2014 y 2015) y dos de Europa (2014 y 2016).