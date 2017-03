El 'hombre de hierro' se asturianiza

Si se piensa en la disciplina deportiva más completa, rápidamente a uno le viene a la mente el Triatlón, un deporte en el que se engloba la natación, el ciclismo y la carrera a pie. Se trata, además, de una disciplina que se ha puesto de moda en los últimos años, gracias en buena parte a la figura de Javier Gómez Noya, reciente premio Princesa de Asturias de los Deportes.

Aunque, si se habla de un deportista que ha marcado un antes y un después en el triatlón, ese es el gallego Iván Raña (Ordes, 1979), campeón del mundo en 2002, bicampeón de Europa en 2002 y 2003, y quinto en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y Pekín 2008.

El gallego, a quien se le conoce con el sobrenombre de 'hombre de hierro', contará este año con ayuda asturiana, de la mano de la empresa MMR Bikes, en su objetivo de alcanzar el triunfo en el Ironman de Hawái. Se trata de la prueba por excelencia dentro de la vertiente más exigente del triatlón al contar con 3,86 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y, por si esto fuese poco, 42,2 kilómetros a pie, o, lo que es lo mismo, una maratón.

En su camino hacia el Mundial, comenzará la temporada el 23 de abril en Perú

Esta unión supondrá un nuevo reto para la marca asturiana de bicicletas, que amplía así su campo competitivo a nivel internacional, tras lograr el año pasado una medalla de bronce en los juegos Olímpicos de Río de Janeiro en la modalidad de mountain bike de la mano de Carlos Coloma.

La llegada de Iván Raña a la fabrica del Principado se produjo gracias a su otra pasión: el mundo del motor. «Dos buenos amigos, José Antonio Suárez y Antonio Sainz, fueron quienes me ayudaron a contactar con Daniel Alonso, a quien le propuse correr con sus bicicletas y también con los coches», indica el triatleta, que tiene en mente centrar su carrera deportiva en el mundo del automovilismo dentro de tres o cuatro años.

Iván Raña. / M. M.

El gallego participará ya este año en los rallys del Sierra Morena y Orense, correspondientes al Campeonato de España, con un Ford Fiesta R2T del preparador leonés RMC Motorsport, junto al copiloto del praviano 'Cohete' Suárez, el también gallego Cándido Carrera, y con el apoyo de la estructura Past-Racing del empresario avilesino.

Esta combinación no supondrá ningún perjuicio de cara a su preparación, sino todo lo contrario. «Se pueden compaginar las dos cosas porque no interfieren entre sí. Además me sirve para desconectar de uno de los deportes y así cogerlo luego con más ganas», aclara el deportista de 37 años.

Desde la empresa avilesina se muestran muy ilusionados con la incorporación del gallego al poder contar con un deportista de primer nivel internacional con quien trabajarán en el desarrollo de sus modelos de bicicletas 'Blade' y 'Adrenaline Aero'. Algo que comparte el propio Raña. «Lo mejor es poder contar con una marca de casa, aunque yo sea gallego, pero que tengo a unos pocos kilómetros», apunta el triatleta, quien trabaja, codo con codo, con los ingenieros de MMR Bikes en el desarrollo de los diferentes modelos que empleará para adaptarlos a sus necesidades.

«Los trabajadores de la marca están vinculados al mundo del deporte y eso siempre ayuda a la hora de pedirles algunos cambios en la bicicleta, porque son unos apasionados que aman este deporte y que siempre están dispuestos a trabajar por buscar lo mejor», expresa el gallego, quien considera que de este trabajo podrán aprovecharse los aficionados.

Después de ser un referente en la distancia olímpica, Raña dio el salto al ciclismo profesional en la temporada 2009, junto al Xacobeo-Galicia, pero, tras una año de sinsabores en el que no disfrutó como esperaba, decidió volver a la disciplina que tantas alegrías le brindó y con la esperanza de poder estar presente en sus cuartos Juegos Olímpicos: en Londres 2012.

En ese periodo de preparación, rumbo a la cita inglesa, decidió buscar nuevas metas y por ello se pasó a la larga distancia con la modalidad del Ironman, en la que se marcó el reto del Campeonato del Mundo. «Hawái es mi sueño», señala el gallego, en referencia a la prueba por excelencia de la especialidad más dura del triatlón.

Su estreno en la larga distancia no pudo ser mejor al lograr en 2012 sus primeros triunfos en México y Lanzarote, mientras que en 2013 debutó en Hawái con una sexta posición. «Ya he estado cuatro años en la carrera y considero que tengo la capacidad para estar delante, aunque hay que afinar cosas y aprender», apunta Raña, quien hace mención a sus resultados en la prueba: «Después de hacer un sexto en mi primer año y un noveno el año pasado, cuando me vi más metido en carrera hasta el final, ya sé el planteamiento que debo tomar». En esta idea incide al explicar que «aunque parezca una carrera en la que corres tu sólo por los campos de lava, al final la estrategia es muy importante».

En su camino de preparación al Campeonato del mundo, el deportista comenzará la temporada el 23 de abril en Perú, tras la cual competirá en España, el 28 de mayo, aunque todavía no sabe dónde: si en el Mundial de Triatlón ITU en Madrid o en la Challenge Salou 70.3. Después de un mes de descanso, volverá con fuerza, el 2 de julio, con el Ironman de Austria, donde tendrá una prueba de fuego sobre sus aspiraciones para la cita del 14 de octubre en Hawái. Previamente competirá ante su gente el 1 de octubre en el Triatlón 70.3 de Galicia.