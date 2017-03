Higuero se despide entre lágrimas

Ovacionado y con lágrimas en los ojos, Juan Carlos Higuero (Aranda de Duero, Burgos, 28 años), "El León de la Blume", once veces campeón de España de 1.500 metros y de Europa en pista cubierta en 2007, anunció su despedida de la competición rodeado por el mundo del atletismo, que hoy se congregó en el Consejo Superior de Deportes con presencia del secretario de Estado, José Ramón Lete.

Último rugido del León arandino, agasajado, incapaz de hablar por la emoción, un hombre que "no sabe vivir sin equivocarse", como dijo el fondista Javi Guerra. Aguantó la última recta hacia la meta de su carrera a duras penas, compartiendo el entrañable acto con sus amigos, rivales y compañeros de fatigas. Algo así como una medalla más, impagable, que puede unir a su rico palmarés.

"Te quiero un montón", dijo el campeón de Europa de "milqui" Arturo Casado, recordando que fue quien le ayudó y animó desde que el madrileño puso el pie en la Residencia Blume. Frase que resume el carisma del burgalés, quien no dudó en ponerse a cantar con Jesús España en el Europeo de Gotemburgo para calmar los nervios de su amigo y compañero.

No faltó nadie al acto. El presidente de la Federación española, Raúl Chapado resaltó "su ingenuidad, alegría y su capacidad de progresión", y su entrenador, Antonio Serrano, el hombre que pulió a aquel niño que empezó a correr en Aranda con 8 años, se refirió a la figura de un atleta "con sus cosas, pero único"

"Fui el elegido para entrenarle. Era bueno, pero no sabíamos hasta dónde podía llegar. Fue en 1997 cuando empezamos, era un diamante en bruto, tenía cosas especiales, era despistado, se quería comer el mundo. No iba a clase, pero al menos iba a entrenar. Para mí, ha sido el mejor atleta, me ha dado mucho prestigio como entrenador", dijo el técnico.

Serrano señaló que no todo fue un camino de rosas porque el "León" a veces era un tanto espacial.

"Se comía un bocadillo de calamares después de entrenar. Tuvimos que trabajar mucho con él. Fue creciendo deportivamente y como persona", dijo.

El fondista segoviano Javi Guerra leyó unos párrafos dedicados al arandino.

"El león se ha hecho mayor. Presumo de lo vivido y aprendido con él. Un hombre inexplicable que no sabe vivir sin equivocarse, que obedece siempre a la pasión. Un amigo para toda la vida, un ejemplo".

Tampoco olvidó Guerra una de las anécdotas mas célebres vividas con Higuero.

"Le dejé mi coche para echar de gasolina y se equivocó de carburante. Errores honestos. Sigue como siempre", comentó.

José Ramón Lete, secretario de Estado, recordó "las 28 centésimas que le impidieron ser medalla de bronce en Pekín 2008" y su primer reto de querer ser campeón tras prendarse de unas zapatillas, cuando el atleta solo tenía 12 años.

"Fabricaste un sueño y lo cumpliste, la gente te quiere y te apoya", dijo Lete.

Higuero ha sido diez veces campeón de España de 1.500 metros, campeón de Europa en 2007, medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de pista cubierta que se celebró en Valencia en 2008 y logró un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Pekín (2008).

Su última carrera en la alta competición fue en el Europeo de Gotemburgo 2013, con medalla de plata en 1.500.