Javier Fernández, contra todos por un tercer título mundial consecutivo

Ambos buscan revalidar sus coronas, pero mientras la rusa Evgenia Medvedeva parece no tener rival, el español Javier Fernández deberá pelear duro para lograr su tercer título consecutivo, en el Mundial de patinaje artístico que se disputará desde este miércoles al sábado en Helsinki. En categoría masculina el cartel es excepcional, con la promesa de una batalla de cuádruples saltos entre los tres últimos campeones mundiales: Javier Fernández (2015 y 2016), el japonés Yuzuru Hanyu (2014) y el canadiense Patrick Chan (2011, 2012 y 2013), además de la estrella del futuro en el patinaje, el joven estadounidense de 17 años Nathan Chen.

El español, de 25 años, se presenta en Finlandia tras un quinto título europeo consecutivo conquistado a finales de enero. Con Chan en declive, la competencia la tendrá con Hanyu, su compañero de entrenamientos en Toronto, y Chen, campeón de los Cuatro Continentes a mediados de febrero por delante del japonés, vigente campeón olímpico, convirtiéndose en el primer patinador en lograr cinco cuádruples en el mismo programa. El patinador estadounidense intentará repetir la hazaña en Helsinki.

«El Mundial es mucho más difícil que el Europeo. El Europeo es difícil, pero parece que me he despegado un pelín de los otros patinadores. En el Mundial, con los norteamericanos y asiáticos, la competencia es más directa», reconoció Javier Fernández en Madrid tras la gesta de su quinta corona continental en Ostrava (República Checa) y antes de regresar a Toronto para comenzar a preparar el Campeonato del Mundo, donde competirá el jueves (programa corto) y el sábado (programa libre). «Tengo que estar al cien por cien, bien entrenado y esperar que pueda hacer buenos programas y revalidar el título», apuntó Javier Fernández, que destacó que «hay patinadores más jóvenes que están optando por hacer más cuádruples», mientras él esperará «que puedan fallar» mientras intenta «buscar la perfección, aunque no existe».

Medvedeva, sin rivales

En el caso de Medvedeva, sólo tiene 17 años y ya es una grande de este deporte. Desde hace un año nada se resiste a la fina silueta de la patinadora rusa: Etapas y final del Grand Prix -cita más prestigiosa del patinaje tras los Juegos y el Mundial-, doble campeona de Europa y vigente campeona mundial, además de récord absoluto de puntos (229,71). Parece complicado que alguien prive a la adolescente moscovita de un nuevo título a poco menos de un año de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, en Corea del Sur.

«No siento la presión», repite la joven tras cada competición, en la que se ve obligada a subir un poco más su propio listón. Si el oro parece asegurado para Medvedeva el viernes, su compatriota Anna Pogorilaya, bronce en 2016, y la estadounidense Ashley Wagner, plata hace un año, son las favoritas para completar el podio. A sus 30 años la italiana Carolina Kostner, en el podio de la última cita europea hace dos meses en Ostrava en su primer gran campeonato en tres años, y la canadiense Kaetlyn Osmond, intentarán estar en la lucha por los metales.

Al igual que Javier Fernández, la pareja francesa formada por Gabriella Papadakis (21 años) y Guillaume Cizeron (22) busca su tercer título consecutivo en danza. Lo tendrán complicado ante el dúo canadiense formado por Tessa Virtue y Scott Moir. Campeones olímpicos en 2010 y subcampeones en 2014, regresaron esta temporada tras dos años de parón y no conocen la derrota, batiendo a la pareja francesa en el Trofeo NHK, en Japón, y en la final del Grand Prix, en Marsella.

En parejas no se podrán confiar los dobles campeones mundiales, los canadienses Meagan Duhamel y Eric Radford. La competencia será dura: los chinos Wenjing Sui y Cong Han, plata en las dos últimas ediciones, los rusos Evgenia Tarasova y Vladimir Morozov, campeones de Europa hace dos meses, y los alemanes Aliona Savchenko y Bruno Massot.

Programa del Mundial de patinaje artístico:

Miércoles:

. Programa corto mujeres.

. Programa corto parejas.

Jueves:

. Programa corto hombres.

. Programa libre parejas.

Viernes:

. Programa corto danza.

. Programa libre mujeres.

Sábado:

. Programa libre hombres.

. Programa libre danza.