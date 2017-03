El precio de ser piragüista

Una factura de 1.596 euros por participar en Campeonato del Mundo Junior y Sub 23 de Aguas Tranquilas celebrado a finales de julio en Bielorrusia. Es la cantidad que el piragüista riosellano Pelayo Roza ha tenido que abonar a la Federación por representar a España en esta prueba internacional. Entre los conceptos cobrados figuran los 720 euros del alojamiento por las ocho noches que permaneció en Minsk, los 429 euros del vuelo hasta la capital bielorrusa y los 180 euros de las acreditaciones para la competición. Además, el asturiano tuvo que reintegrar los 274 euros por el traslado y la estancia en Barcelona, ciudad desde la que realizó el viaje al país.

La carta de la Federación Española de Piragüismo le llegó, por sorpresa, apenas unos días antes de terminar diciembre. Fue la propia madre de Roza quien, tras abonar la factura, quiso hacer pública a través de las redes sociales la situación que afrontaba su hijo. «Podría decir muchas cosas, pero lo voy a dejar en que no quiero que nada termine con la ilusión y el esfuerzo de mis hijos», escribió hace unos días dejando entrever su indignación. Tanto Pelayo como su hermano Pablo compiten en el piragüismo de alto nivel.

Es la segunda factura que la familia de Roza afronta en los últimos meses. El riosellano ya se vio obligado a costearse el año pasado su participación en el Campeonato de Europa Senior, pero había una diferencia: «Cuando acepté ir ya sabía que tenía que pagar al celebrarse a una distancia no olímpica, así que me movilicé para buscar patrocinadores». En aquel momento llamó a la puerta del Ayuntamiento de Ribadesella, que le ayudó a costear los gastos del viaje.

El palista no descarta replatearse su carrera. «Los costes son muy altos y es difícil asumirlos», advierte

No ocurrió lo mismo con su participación en el Mundial Sub 23. «Según el presidente, dependiendo del resultado de cada deportista te toca pagar o no. Así que la factura me llegó tres meses después de competir». La Federación Española esgrime que la falta de presupuesto le impide asumir el coste de enviar a todos los deportistas a las pruebas internacionales. «El piragüismo es un deporte minoritario y los clubes no tienen presupuesto para poder cubrir los viajes de todos los deportistas», explica Roza, quien añade que estos equipos se están movilizando para intentar cambiar esta situación. Asegura que cuenta con el apoyo de sus padres, pero asume que de mantenerse esta situación se replanteará su participación en competiciones internacionales. «Los costes son muy altos y es difícil asumirlos».