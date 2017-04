El Codema logra una victoria doble

El colegio Corazón de María ganó dos de los cuatro oros en juego en el zonal de los Juegos Escolares. El popular centro educativo gijonés presentó trece equipos, el que más de Asturias, y ganó el primer puesto en las categorías sub 10 y sub 12, una plata y un cuarto puesto en sub 8 y un bronce en sub 16.

En la categoría sub 8, venció el San Félix candasín, la plata fue para el Codema, el bronce para el segundo conjunto del San Félix y la cuarta plaza para el segunda escuadra del Codema. En sub 10 el mejor fue el Codema, la plata fue para Cabueñes y el bronce para el Montedeva. En sub 12 ganó también el Codema. Este equipo es el conjunto más laureado de la historia del ajedrez colegial asturiano y está integrado por Eduardo Castro, Omar Fernández, Álvaro Puebla, Pablo Rodríguez y Javier Yáñez.

Los cinco gladiadores del tablero representarán a Asturias en el próximo Campeonato de España sub 12. La plata fue para el Martínez Blanco y el bronce para el Cabueñes. Por último, en el torneo sub 16, el triunfo fue para el IES Fernández Vallín, segundo fue el IES Candás y tercero el Codema.

Por otra parte, el Real Oviedo y el Antonio Rico solventaron sus compromisos con sendas victorias contundentes en la novena ronda del Campeonato de Asturias de clubes, por lo que la lucha por el título está igual que estaba, a favor de los ovetenses, que superan ampliamente a los gijoneses en el sistema de desempate.

En la pelea por el descenso se produjeron las victorias del Grupo 64, del Ensidesa y del Pablo Morán, por lo que aún hay mucha tela que cortar. Los resultados fueron estos: Antonio Rico-Mieres, 6-0; Real Oviedo-Siero, 5-1; Grupo Covadonga-Oviedo 93, 3,5-2,5; Pablo Morán-Gradense, 5-1; Valdesva-Grupo 64, 2-4; y, Ensidesa-Ateneo 1881, 4-2.

Cuando tan sólo faltan dos jornadas, la clasificación se encuentra así: 1º. Real Oviedo, con 16 (45,5) puntos; 2º. Antonio Rico, con 16 (38,5) puntos; 3º. Grupo Covadonga, con 14; 4º. Oviedo 93, con 12; 5º. Mieres, con 11; 6º. Grupo 64, con 10; 7º-8º. Ensidesa y Siero, con 8; 9º. Pablo Morán, con 7; 10º. Ateneo 1881, con 6; 11º-12º. Valdesva y Gradense, con cero puntos.

La décima, y penúltima jornada de la prueba, que se disputará el próximo sábado a partir de las cuatro y media de la tarde, presenta los siguientes encuentros: Gradense-Ateneo 1881, Siero-Ensidesa, Mieres-Real Oviedo, Oviedo 93-Antonio Rico, Grupo 64-Grupo Covadonga y Pablo Morán-Valdesva.