Tarde de tensión en El Quirinal

Lo que hace unas jornadas parecía inalcanzable se puede hacer realidad este sábado cuando finalice la última jornada del campeonato regular de Liga Femenina 2. El Víctor Antuña Adba juega el partido más importante de las últimas temporadas (19 horas, Pabellón del Quirinal) ante el Ensino de Lugo, en el que podría firmar la permanencia en la categoría.

Aunque las avilesinas no dependen de sí mismas, ganar es la única premisa a la que aferrarse con la esperanza de que en otras canchas salga la carambola y bien Añares o Universidad, caigan derrotados en sus desplazamientos. Con uno solo de los dos descensos deportivos decididos, el segundo equipo en caer saldrá de tres partidos que centran toda la atención del día, salvando el duelo por la cuarta plaza que se jugarán en Barcelona Les Corts e Ibaizabal en un duelo a cara o cruz.

El Víctor Antuña Adba ha llegado a este momento gracias a su resistencia en los partidos como local, con los que se ha mantenido cerca de sus rivales directos, y a la victoria del sábado en Oviedo, la primera a domicilio de la temporada y segunda en casi año y medio. A las avilesinas solo les faltó remontar la diferencia del triunfo ovetense en la primera vuelta, por lo que el Adba tiene que ganar y esperar favores o errores ajenos. La permanencia se juega en el Adba-Ensino, el Arxil Pontevedra-Universidad y el Ponce Valladolid-Añares Azkoitia, tres partidos en los que ninguno de los rivales se juega nada a efectos clasificatorios.

El equipo avilesino está pletórico de moral y confianza tras ganar en Oviedo su primera final cuando todo parecía perdido: «A once minutos del final estábamos catorce abajo y el último cuarto creo que ha sido lo mejor de la temporada. La gente se ha convencido de que podemos conseguirlo». Dicho lo cual, Adrián Yáñez, técnico del Víctor Antuña, subraya que «nos falta rematar la faena y ahora tenemos que ganar en casa al Ensino. Aunque ellas no se jueguen nada, es el segundo mejor ataque tras el del líder y vienen de anotar 90 puntos. No podemos pensar que van a venir de paseo, pero en la cancha se tiene que notar qué equipo se la juega de verdad, eso tiene que pesar y confío en dar nuestra mejor versión como hicimos en otros partidos en casa».

Esa intensidad con la que «hemos jugado muchos partidos en casa», es la que pide Yáñez a sus jugadoras en el último envite, convencido de que «si ganamos tenemos muchas posibilidades de salvarnos», convencido como está de que el Arxil, equipo que se ha quedado a las puertas de la fase de ascenso, podrá con el Universidad, sin descartar que el colista Ponce frene al Añares: «Tenemos esa esperanza porque la necesitamos, pero solo tenemos que pensar en el Ensino, ganar y esperar».

Yáñez, que cuenta con todas sus jugadoras con las que ayer cerró el trabajo preparatorio, no quiere que el equipo tenga información de lo que sucede en Pontevedra y Valladolid: «No queremos saber nada porque nuestra permanencia pasa primero por ganar y para eso hay que estar metidos en nuestro partido. Nadie de los que estemos en el banquillo vamos a recibir información de los otros resultados hasta que termine nuestro partido, y para eso tenemos que ganar porque si no lo hacemos...».

Un Todo o nada para el Adba en la temporada más cara de los últimos años, en los que la permanencia se firmaba con menos de las ocho victorias que tienen las avilesinas, las mismas que el Universidad y una menos que el Añares, al que supera en el coeficiente en caso de empate a puntos.

Sorteo de regalos

La directiva del Adba se ha volcado en ambientar el partido y está asegurada la mejor entrada del campeonato. La presencia de los más cercanos se quiere reforzar con los que se animen a darle un impulso a las jugadoras del equipo avilesino. Con la habitual entrada gratuita se entregará una papeleta para participar en el sorteo de atractivos regalos, desde tablets hasta balones de baloncesto.