Hepburn y Buda como motivación

El miedo al fracaso y el vértigo no se vieron en Augusta. Ángela tiró de «mucha energía positiva», frases de motivación que van desde Audrey Hepburn a Buda. La idea principal es «disfrutar» con lo que haces. «Me gusta donde estoy ahora. Puedo soportarlo. Sí he cambiado la forma de pensar y había llegado al punto de aceptar que si por alguna razón no ocurrió (ganar un Major) mi vida seguirá adelante. No va a ser un desastre. Pero ha ocurrido», dijo orgulloso ya con la chaqueta verde. Pese a llevar una vida en el circuito, sólo tiene 37 años. «Tengo una vida hermosa, con 'major' o no 'major', tengo una vida increíble. Tengo tanta gente que me cuida y me ama y me apoya. Nunca me sentí como una película de terror, con un poco de temor quizás sí, pero con un final feliz».