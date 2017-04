El triunfo más emotivo de Jesús López Carril

Jesús López Carril (Candás, 1949) conserva en su teléfono móvil una galería de fotos con imágenes de toda su carrera deportiva. Hace relativamente poco un amigo le envió algunas que no tenía, tal vez las más importantes. Corresponden a la undécima etapa de la Vuelta a España de 1980, celebrada el 3 de mayo con salida en Santander y final en Gijón. En una de ellas, Jesús cruza en solitario la meta instalada en el velódromo de Las Mestas, lleno de público. En otra, recibe el trofeo de ganador acompañado de sus sobrinos, los hijos de su hermano Vicente. El recuerdo de aquella jornada se mantiene fresco en la memoria del excorredor: «Tuve que hacer una escapada larga. Lo intenté varias veces, pero hasta San Vicente de la Barquera no conseguí despegarme del pelotón. Poco a poco empecé a sacar distancia, aguante en El Fitu y entré en Gijón con tres minutos de ventaja».

Un infarto mientras jugaba a fútbol en la plaza de San Lorenzo había acabado apenas un mes antes con la vida de Vicente López Carril, uno de los corredores más destacados en la historia del ciclismo asturiano y hombre fuerte del legendario equipo KAS en la década de los setenta. Vicente terminó en tercera posición el Tour de 1974, se proclamó campeón de España ese mismo año, ganó etapas en las tres grandes y fue mano derecha de ‘El Tarangu’ en muchas de las hazañas del de Limanes, entre otros grandes éxitos.

La carrera de Jesús López Carril, siete años más joven que Vicente, transcurrió por escenarios más humildes, y eso que en sus inicios como juvenil dejó destellos de promesa en ciernes. «Tenía fama de no tomármelo demasiado en serio», reconoce ahora. Jesús destacó en el campo aficionado. Fue campeón de España y ganó la Vuelta a Toledo, la Vuelta a Málaga y la Vuelta a Tarragona, pero su palmarés quedó congelado con el cambio de categoría en 1976. «En profesionales no hice prácticamente nada», lamenta Carril, quien confiesa que su hermano jamás utilizó su influencia en el KAS para incorporarlo al equipo «porque quería que lo que lograra fuera por mis propios méritos».

Campeonato de España

Otro importante excorredor asturiano, Luis Balagué, sí que intentó en 1975 contratar al pequeño de los López Carril para el recién creado equipo Súper Ser, liderado por Luis Ocaña: «Al final no salió adelante. A mí en amateur me iban bien las cosas. Además, acababa de ganar el Campeonato de España y me fastidiaba no poder lucir el maillot de campeón durante ese año».

Jesús López Carril pasó solamente cuatro años en la élite, en equipos como el Teka, el Transmallorca o el Manzaneque. La experiencia no resultó tan gratificante como esperaba: «Al principio no andaba bien. Me tuve que operar de un problema crónico que tenía. Luego con Manzaneque siempre teníamos problemas para cobrar. Era casi como correr gratis. Perdí la afición justo el año en que empezaba a andar mejor». En 1980, con 31 años, decidió dejar el ciclismo profesional.

Jesús López Carril comenzó a trabajar como comercial en delegaciones asturianas de empresas de venta de neumáticos. El mundo de la bicicleta quedó olvidado para él durante 33 años, hasta que en 2015 decidió retomar sus salidas para recuperar un poco la forma. «Ruedo todas las mañanas, pero no hago muchos kilómetros», confiesa.

Jesús López en una foto actual.

«¡Ese recorrido sobraba!»

Lejos quedaban ya sus inicios como ciclista en Candás, «cuando cogía para mí el material que iba encontrando por casa». Casi tan lejos como su victoria de etapa en la Vuelta a España de 1980, de la que aún guarda algunos secretos. «Los periodistas José María García y Chico Pérez me daban plátanos para que no desfalleciera desde el coche con el que seguían la carrera. Al entrar en Gijón todavía faltaban un montón de kilómetros. Nos metieron por al Alto del Infanzón, por el Muro, por La Calzada y luego para Las Mestas. Con casi 200 kilómetros y encima lloviendo, ¡ese recorrido sobraba!», señala entre bromas Jesús. Fue la victoria más importante de su carrera deportiva y se la pudo dedicar a su hermano Vicente.