Obstáculos para el salmón

Asturias tendrá el domingo campanu. Pescadores y ribereños se muestran convencidos de que este 16 de abril se echará a tierra el primer salmón de la temporada de pesca con muerte. «Ejemplares hay en todos los ríos», aseguran quienes llevan semanas oteando los pozos para tomar el pulso a la campaña. Sin embargo, este previsible buen comienzo no está exento de preocupaciones.

Inquieta el caudal de los ríos. Aunque los niveles actuales son suficientes para facilitar el remonte de los primeros salmones de la temporada, se teme que, si no llueve, el estiaje propio del mes de agosto se adelante y complique la subida de los ejemplares en mayo y junio, algo que podría afectar al desarrollo normal de una campaña para la que, a finales de marzo, el Principado había expedido cerca de 8.800 licencias (algo más del 46% de los casi 19.000 permisos emitidos para la pesca fluvial en Asturias) y tramitado cerca de 2.000 solicitudes de cotos salmoneros.

Confiando en que esa situación revierta, la temporada, que finalizará el 15 de julio, debería saldarse con más de un millar de capturas, de acuerdo a las cifras que se han alcanzado en los últimos años y que representan en torno al 90% de las registradas en toda España. Durante el último periodo hábil se pescaron en Asturias 1.138 piezas, la mayoría en los ríos Sella (484) y Narcea (362). Pero esas expectativas pueden verse truncadas.

Por un lado, han criticado el estado de abandono de las escalas salmoneras de Niserias, en el Cares, y de Casielles, en el Esva. En la primera, señalan, el agua se filtra por debajo, mientras que, en la segunda, la acumulación de residuos impide todo flujo y, por tanto, el paso de los salmones. Lo mismo puede ocurrir en el Narcea. Pescadores de toda la región han llegado a concentrarse sobre el puente de Cornellana para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico la apertura de un canal que permita a los salmones salvar los materiales de obra que se han acumulado en el cauce a causa de los trabajos de consolidación de los pilares.

A la espera de conocer cómo evoluciona la campaña, el número de capturas al cierre de las últimas temporadas confirma la estabilización de la población de salmones en Asturias, seriamente amenazada hace apenas una década. Razones para el optimismo dan también los datos del censo que se elabora cada otoño. Según la Consejería de Desarrollo Rural, el recuento del último año arrojó un total de 2.937, lo que indica que «al menos dos tercios» de los salmones quedan para el desove. Ante estas cifras, el Principado recalca que los ríos de la región «son los que mejor mantienen su población de salmones en el conjunto del país».

Pescadores y ecologistas no consideran que los datos sean satisfactorios, pero sí corroboran que aquella fase crítica de los salmones asturianos ha quedado atrás. Recalcan, no obstante, que «no se debe bajar la guardia» e instan a la administración a intensificar las medidas de protección y conservación de la especie.

El cormorán, ¿una amenaza?

«La administración tiene que tomar otras medidas además de actuar solo frente a la caña, que es una actividad milenaria. Tiene que actuar contra la polución, los vertidos y los depredadores, que son lo más peligroso», afirma Antón Caldevilla, presidente de la asociación de pescadores El Esmerillón. Sus palabras las suscribe el presidente de Las Mestas del Narcea, Enrique Berrocal, quien recalca que para la recuperación del salmón «solo se recortó al pescador, pero no se solucionaron otros problemas, como el de los cormoranes».

Las dos asociaciones de pescadores con mayor número de socios de la región ponen el acento en la gestión de la población de cormoranes, una reivindicación que en los últimos meses les ha enfrentado al Principado y, sobre todo, a grupos ecologistas. Unos y otros han dirigido cartas a la administración y han emprendido campañas de recogidas de firmas a favor y en contra de emprender acciones que reduzcan la presencia de esas aves en los ríos asturianos.

Las ocho asociaciones de pesca colaboradoras del Principado (además de Las Mestas y El Esmerillón, la Real Asociación Asturiana de Pesca, Amigos del Nalón, El Marabayu, La Socala, Fuentes del Narcea y El Banzao) insisten en que la creciente presencia de cormoranes es «una amenaza inaceptable e inasumible» por lo que «es necesario un control a largo plazo hasta que la población se vea reducida y las pesquerías se regeneren a un nivel más que aceptable».

No comparten el censo oficial, que habla de unos 600 ejemplares en Asturias, y consideran que el cupo de aves a abatir que fija la Consejería de Desarrollo Rural cada año «no redunda en la disminución de la población» ni protege a los salmónidos, ya que, según los datos que manejan, estas aves pueden ingerir 40 toneladas al año de peces pequeños. Ante esto, entre otras medidas, han solicitado un plan de actuación que «contemple una acción no inferior al 50% de la población invernante en la región» y que «se permita el acompañamiento de forma activa y legalmente autorizados de dos cazadores con cada guarda que participa en las actuaciones de control de cada zona fluvial».

De no incrementarse la presión sobre los cormoranes en Asturias, los pescadores ven en riesgo la recuperación de los salmónidos, sobre todo, de la trucha, cuya pervivencia suscita hoy mayor preocupación que la del salmón. Se trata de una especie que desarrolla todo su ciclo vital en los cauces y es un blanco mayor para los depredadores . «Si no se toman medidas, dejaremos de soltar alevines. No podemos tener fábricas de pienso para estas aves», recalca Caldevilla.

Las repoblaciones

El presidente de El Esmerillón incide así en la importancia de las repoblaciones para la recuperación de los salmónidos, una tarea de las asociaciones de pescadores para la que Berrocal reclama más implicación del Principado: «Las medidas del Principado para recuperar los ríos son muy tímidas y nosotros estamos limitados. Si nos dieran los reproductores que queremos y en vez de soltar 75.000 alevines de salmón pudiéramos soltar 500.000, ya veríamos si funcionan o no».

El análisis de la situación que hacen los grupos ecologistas es muy distintas. Para ellos, la principal amenaza de salmones y truchas son los pescadores y solo la veda total durante varios años permitiría recuperar las poblaciones en los ríos asturianos.

El ejemplo para los diecisiete grupos conservacionistas que se han dirigido al Principado contra la petición de los pescadores de abatir cormoranes es que en la última década «se han eliminado más de 2.000 individuos» y ello «no se ha traducido en el objetivo aparentemente perseguido, frenar el declive de las poblaciones de salmónidos».

Fructuoso Pontigo, de la Coordinadora Ecoloxista d'Asturias, apunta, además, que «los cormoranes representan unos datos de depredación de animales salvajes inferiores al 5%», por lo que sostiene que la administración debe encaminar sus esfuerzos a endurecer la regulación de pesca fluvial, subsanar las deficiencias de saneamiento de los núcleos de población y a acabar con los vertidos de purines, «un problema que sigue siendo muy grave».

A diferencia de los pescadores, Pontigo rechaza intensificar las repoblaciones, que están liberando una media anual de 400.000 alevines de salmón, porque «se esquilman peces salvajes para usarlos para las repoblaciones y los datos sobre los que llegan a maduros son testimoniales». Y añade: «El error es creer que la repoblación va a recuperar especies salvajes. La única forma de hacerlo es dejar de pescarlas».