Campanu de bajo caudal

Se abre la veda. La temporada de la pesca del salmón en los ríos asturianos arranca con su momento más importante: la captura del campanu. La disputa por hacerse con el primer ejemplar de la temporada es grande, porque miles de pescadores probarán suerte en las distintos cotos y zonas libres de los cinco grandes ríos salmoneros situados de Occidente a Oriente en el Principado (Eo, Esva, Narcea, Sella y Cares).

La impaciencia del colectivo en general con vistas a conquistar este 'preciado trofeo' ha sido larga tras esperar 29 días en los que solo se pudo pescar esta especie en la modalidad sin muerte, aunque este año la espera se redujo al adelantar la Administración una semana la apertura.

Pese a que todos los ríos presentan un bajo caudal, tras la ausencia de abundantes nieves durante el invierno, se espera un campanu madrugador como en los últimos años. A estas alturas del año -lo habitual hace más un lustro era inaugurar la campaña el tercer domingo de marzo- hay salmones en los ríos, que se han visto en estas dos últimas semanas por los habituales de la zona.

La mayoría de pescadores y ribereños, que están convencidos de que el primer ejemplar de la temporada saldrá en la mayor parte de las cuencas fluviales, están preocupados por el bajo caudal. Y es que en caso de que no llueva lo suficiente en lo que queda de este mes y en mayo, la media de mil salmones de las últimas temporadas no se va a alcanzar.

A orillas del Narcea, tres de sus ribereños más destacados no son muy optimistas. El naviego Gonzalo Quintana, de 70 años, asegura que «el año será malo, porque no hay agua y a ver qué pasa en mayo y en junio en el caso de que no llueva. Puede ser muy problemático», aunque cree que «habrá campanu».

Por su parte, Enrique Berrocal, presidente de la Asociación Las Mestas del Narcea, tiene claro que «no es bueno que en abril esté el río tan seco, porque esta situación es propia del mes de julio, además de que «los salmones no pican sin agua».

Kilo Tejada, uno de los grandes pescadores de esta cuenca fluvial, señala que «saldrá el campanu, pero no se ven muchos salmones, aunque hay gente muy experta con el cebo y los sacarán». A Tejada, de 82 años, le gustaría que «la gente fuera amante de la naturaleza, porque van a cazar el salmón. Yo disfruto en el río, aunque esté horas y horas, no me importa matar al pez».

En la ribera del Sella, el popular Quico 'el Molinero está seguro de que «la temporada no va a ser tan buena como las anteriores porque hay 60 ó 70 centímetros menos de caudal», aunque el cangués cree que «con la 'riadina' que hubo hacer tres semanas entraron fácil 30 ó 35 salmones y el campanu caerá, aunque sino llueve la temporada va a ser mala».

Otro de sus más populares ribereños, Antón Caldevilla Pérez 'el Cuatro' es bastante pesimista al afirmar que «las expectativas son malas y pongo en duda que salga el primer salmón, porque los que están para entrar desde Ribadesella no lo van a hacer». Y argumenta que «está el agua muy baja y así no se puede tampoco pescar», aunque advierte de que «en los cotos de Remolina, Les Tempranes y Golondrosu es asequible para que mañana -por hoy-, salga el campanu, pues se han visto salmones y estos días en la escala de Cañu saltaron unos cuantos».

En el Cares, los más habituales, como la Saga de los Pidales, estarán a pie de río, aunque el verdadero protagonista será José Manuel Mori Cuesta 'el Marqués'. Con cinco campanos en Asturias y dos en Cantabria tiene grandes opciones de echar a tierra el primer salmón en el Principado. «Con tan poco agua las posibilidades son mínimas», avisa.

El pescador cangués probará suerte en el coto de Jaces, «donde se le escapó por muy poco el año pasado», aunque explica que «los salmones son animales salvajes y nunca se sabe».

En el Eo, el guarda Carlos González asegura que «es factible el campanu, porque el río está en buenas condiciones y el año pasado salió», mientras que por el contrario Elicio García, guarda mayor del Esva, destaca que el río valdesano «tiene poca agua y apenas se han visto salmones, aunque nunca se sabe». Sobre el pronóstico de quien puede sacar el campanu en la jornada inagural de hoy, que es lo que centra realmente el interés, el Narcea y Sella vuelven a ser los principales candidatos junto con el Eo.

Al margen del citado Mori Cuesta en el Cares, en el Sella las opciones son muchas. 'Canalón' estará en el Coto de La Cruz, 'Regadera' en el Golondrosu y Miguel en La Vara, así como los Barqueros, Antón Caldevilla 'el Cuatro', Fermín Corte, los Molineros y Mario Santamaría, entre otros, que echarán una varada en la zona libre. El Narcea también entra en los pronósticos, con bastantes posibilidades en Puente de Quinzanas, donde probarán fortuna los más avispados ribereños. Cándido Iglesias, Gonzalo Quintana, Kilo Tejada, Kike Berrocal, Tino Pérez y Rebordinos son algunos de ellos.

Asimismo, el Eo también se apuntal al campanu Cuco Mori (Estreitos), José Maraño (El Cairo), que pescó el campanu el año pasado; Alejandro Trelles (Louredal), y Pablo Tuya (Chamberí), sin olvidar a Francisco Álvarez-Cascos, que estará en el Esva con Beto, un buen conocedor del río valdesano.

Cornellana y Cangas, de fiesta

El telón para la captura del campanu se alza a las 7.15 horas y los precintos se cerrarán a las 21 horas. Las dos subastas previstas son las de Cornellana, donde se celebra la Feria de Astupesca, y en Cangas de Onís. En la capital salense si sale antes de las doce se celebrará la puja a la una. En caso contrario tendrá lugar a las seis de la tarde.

El precio del campanu, que se pescó en el Eo, alcanzó los 3.700 euros, mientras que por el del Sella se pagaron 500 euros más.