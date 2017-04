División sobre la venta del salmón

La propuesta del Partido Popular de modificar la Ley de Pesca en Asturias para que pueda comercializarse de nuevo el salmón ofrece opiniones encontradas. Los argumentos de hosteleros, pescadores y ribereños no confluyen una posición común sobre la conveniencia de esta iniciativa, retomada de nuevo por el Partido Popular.

Enrique Berrocal, presidente de la asociación Las Mestas del Narcea, es rotundo al afirmar que «sería como darle la puntilla salmón, que no tiene una situación clara en cuanto a su supervivencia. Es algo que vemos año a año». El ribereño del Narcea tiene claro que el hecho de que se permita su venta «no es una manera de ayudar a esta especie que está en peligro desde hace tiempo».

Mientras, José Luis Augusto, de la Sociedad de Pescadores El Marabayu del concejo de Aller, no duda en decir que «estamos en contra que se venda la trucha, el reo y el salmón, porque es evidente de que cada temporada van a menos». Como opinión personal, el pescador mierense asevera que «es una barbaridad que se pueda comercializar otra vez. estas especies que están en peligro» Y añade en su argumento que «la pesca de salmónidos tiene que ceñirse a un tema deportivo, no creo que dé para vivir a nadie el hecho de ir al río a coger unos peces».

Antón Caldevilla, presidente de la Asociación El Esmerillón del Sella, dice que «no hay ningún argumento para que no se venda, porque hablamos de los salmones pescados, que cada uno pueda hacer lo que quiera con el pez».

Rosa Domínguez de Posada, senadora de Foro, estuvo vinculada al mundo de la pesca durante muchos años en el desaparecido precinto de Casa Julián, a orillas del Cares. Sobre la citada iniciativa comentó que «me parece absurdo prohibir su venta, porque las cañas no matan los salmones, la causa es otro tipo de problemas». También es de la opinión que «sino se puede comercializar le quitas atractivo turístico , porque la gente que viene aquí a pasar unos días para dejar unos buenos ingresos en la hostelería no puede degustar una exquisitez como el salmón».

Gonzalo Quintana, de 70 años, es uno de los pescadores más veteranos en el Narcea. «Defendí en un principio la postura de no venderlo, porque me parecía una forma de proteger una especie» para, a renglón seguido, precisar «la prohibición sigue provocando un comercio desleal». Advierte, además, que «siempre ha sido un tema difícil de tratar y con el que hay que tener cuidado para no herir sensibilidades».

Ana Menéndez, de la cafetería el Casino de Cornellana, es una voz autorizada del Narcea. Durante muchos años en su local se celebró con éxito la subasta del campanu. La hostelera salense pone de relieve que «lo importante es recuperar el río y que haya salmones». Y es partidaría de que «el pescador luego que haga lo que quiera con el pez». «Claro que sería bueno que se pudiera ofrecer al turista salmón autóctono o truchas, pero para vender hay que tener», avisa.

Raúl Ramiro, de Panes, forma parte de la asociación de pescadores Cares-Deva y explica: «No me parece mal que se comercialice, pero poniendo cupos, luego lo que cada uno pesque que haga lo quiera con ello, aunque está claro que no hay tanto salmón para matar en el río».

Yolanda Alzu, del restaurante Casa Amaído en San Tirso de Abres a la ribera del Eo, «sería interesante poder tomar salmón del río y truchas de cara al visitante que viene a conocer la zona, pero no hay abundancia y entiendo que haya días de veda, cupos y todo tipo de reestricciones». Asimismo, la hostelera asturiana de la zona occidental asegura que «no tengo claro cuál sería la postura a tomar, pero sigue habiendo furtivismo y otro tipo de malas artes en el mundillo de la pesca, por lo que permitir la venta no sé si sería la solución».

Gil Rico, presidente de la sociedad de pescadores valdesana Socala, señala que «no estoy a favor de la venta, porque tiene que estar reducido a la pesca deportiva, no al negocio». También comenta que, pese a la prohibición, «hay especies como el reo, que se rula en algunos lugares de Asturias, algo que apareció recientemente en las redes sociales».