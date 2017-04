Carbayedo, Campy, Céltica y Xareu, las cuatro peñas que siguen en competición

Ya solo cuatro son las peñas que se mantienen en la disputa de la Liga Pedro Menéndez del 'play off' por el título del 55 Campeonato Avilesino de Mus, al que no podrá aspirar el campeón de la liga regular, el San Agustín Kame.net. Y eso que tras caer 1-3 en la ida de la séptima ronda fue capaz de devolverle el resultado al Bar Carbayedo, aunque con dos juegos menos a favor que han determinado su eliminación del torneo siendo el único de los cuatro primeros de esa primera fase que no está en la pomada.

Además del citado Carbayedo, que solo tiene un cero, nos encontramos a Cafetería La Céltica, tras dejar en la cuneta a Casa Germán, al Campy y al Xareu Bar Nacional. Los de La Luz sufrieron su primer revés frente a un equipo castrillonense que es la sorpresa tras ser noveno en la liga y aguantar con dos ceros midiéndose a las mejores peñas.

En la Liga Carreño Miranda también son cuatro equipos los que siguen adelante tras caer el Habana: San Agustín Céltica, sin cero, Valsa, uno, y La Arena, dos.