El Real Oviedo conquista el Campeonato de Asturias

No hubo sorpresa y el Real Oviedo derrotó ampliamente al Oviedo 93 y se proclamó campeón de Asturias absoluto. Los oviedistas no fallaron, aunque, por si acaso, el Antonio Rico derrotó al Grupo 64 y empató en el primer puesto de la tabla, aunque perdió ampliamente en el desempate. Ensidesa y Siero solventaron favorablemente sus compromisos. Los siderúrgicos salvaron los trastos y los polesos eludieron el descenso directo, lo que no lograron Ateneo y Pablo Morán, que acompañarán a Valdesva y Gradense. Los resultados registrados fueron: Real Oviedo-Oviedo 93, 5,5-0,5; Antonio Rico-Grupo 64, 5,5-0,5; Grupo Covadonga-Pablo Morán, 4-2; Ensidesa-Mieres, 4-2; Ateneo-Siero, 2-4; y Valdesva-Gradense, 4,5-1,5. La clasificación quedó así: 1º. Real Oviedo, con 20 (56,0) puntos; 2º. Antonio Rico, con 20 (48,0) puntos; 3º. Grupo Covadonga, con 17; 4º. Oviedo 93, con 12 (34,5); 5º. Ensidesa, con 12 (33,5); 6º. Grupo 64, con 11 (33,5); 7º. Mieres, con 11 (33,0); 8º. Siero, con 10; 9º. Pablo Morán, con 8; 10º. Ateneo 1881, con 7; 11º Valdesva, con un tres puntos; y, 12º. Gradense, con un punto. Mieres y Siero defenderán la categoría el día 6 de mayo en los encuentros de promoción que disputarán con Ciudad Naranco y Universidad, respectivamente.

Juegos Escolares

Cuatro triunfos se disputaron en la final de equipos de colegios de los Juegos Escolares, en la que participaron medio centenar de conjuntos y unos doscientos cincuenta jóvenes de diversos concejos asturianos. El Colegio Corazón de María de Gijón ganó dos oros y los colegios Auseva y Santa María del Naranco, ambos de Oviedo, uno cada uno. En el torneo sub 8, con trece escuadras en liza, venció el Auseva, de Oviedo, la plata fue para el Codema, de Gijón, y el bronce para el San Félix, de Candás. En la prueba sub 10, con quince combinados, ganó el Codema de Gijón y conformaron el podio el École de Llanera y el Parque Infantil de Oviedo. En el torneo sub 12, que disputaron catorce equipos, se impuso también el Codema gijonés y quedaron segundo y tercero el Santa María del Naranco de Oviedo y La Fresneda de Siero. Por último, en la prueba para sub 16, que aglutinó a nueve conjuntos, la victoria fue para el ovetense Santa María del Naranco y subieron al podio los institutos Fernández Vallín de Gijón y Aramo de Oviedo.