«Esta medalla ha sido mi mayor éxito»

Raquel Rodríguez Marlasca (Avilés, 1997) es una de las mejores judocas de España en -52 kilos. Su progresión siempre hizo prever algo así, pero lo cierto es que una grave lesión hizo peligrar su carrera. Sin embargo, su capacidad de superación la ha convertido en la tercera medallista nacional absoluta de la historia del Judo Club Avilés, pese a tratarse todavía de una judoca de categoría junior. Con el éxito asimilado, la joven avilesina analiza para LA VOZ sus sensaciones.

Con todavía 19 años es la tercera mejor judoca de España en su peso. ¿Ya se lo cree?

La verdad es que es difícil de asimilar. Soy muy competitiva en el tatami, pero después de la lesión que tuve nunca imaginé volver a poder competir con las mejores. Después de conseguir el bronce en el junior, fui al Campeonato de España absoluto sin presión ni expectativas concretas... Quizá eso fue la clave.

¿No esperaba luchar por las medallas? Usted ya ha competido en Mundiales y Europeos de categorías inferiores y ha sido oro más de una vez a lo largo de su carrera deportiva...

Ningún oro se puede comparar a este bronce. No ya porque estamos hablando de la categoría absoluta, sino viendo desde dónde venía. Estuve muchos meses parada, el médico me llegó a decir cuando me saqué el codo por completo que tendría muchas dificultades para volver a practicar cualquier deporte, y subirme al podio esta vez ha sido muy especial y nada esperado.

¿Se acordó de alguien cuando se subió al podio? ¿Qué se le pasó por la cabeza?

Sentí una satisfacción enorme, la del trabajo bien hecho. Guardaré cada momento en mi recuerdo, porque era mi debut en un Campeonato de España absoluto, y nunca se me olvidará dar las gracias a los que tiran, animan, apoyan desde cualquier punto, se implican... y sobre todo a los que están siempre, a esos que nunca han dejado de creer en mí cuando no me salían las cosas o cuando todo pintaba mal. Cuando yo gano también ganan ellos.

¿Qué competiciones le quedan esta temporada? ¿Acudirá de nuevo a alguna cita internacional?

Al no ser primera no me he clasificado ni para el Campeonato de Europa ni para el Mundial, por lo que sólo me queda por disputar el próximo fin de semana la última jornada de la Liga Nacional. Ya hemos conseguido el ascenso a Primera pero ahora nos jugamos quedar lo más arriba posible en la clasificación.

Ya tiene las vacaciones a la vuelta de la esquina...

Sí, aunque bueno, estamos en época de exámenes así que de momento no tendré mucho tiempo libre.

Es habitual verla participando en carreras populares, de obstáculos, de BTT... ¿lo seguirá haciendo durante el verano?

¡Sin duda! Me encanta el deporte y lo practico siempre que puedo. Incluso cuando no entreno me pongo en casa con la elíptica. Participaré en todas las carreras que pueda. Este invierno también me puse con el snow y subí muchos fines de semana a la nieve. Compito a judo pero me gusta practicar casi cualquier tipo de deporte.

Estudia Fisioterapia. ¿Cuántos años cree que le quedan de judo?

No me gusta pensar a largo plazo. No sé ni lo que voy a hacer mañana... En teoría me quedan dos años de carrera y después me gustaría hacer un máster en Madrid porque mequiero especializar en fisioterapia deportiva. Pero lo iré viendo año a año. De momento me sigue gustando mucho entrenar y competir y lo seguiré haciendo mientras pueda.

¿Algún objetivo de futuro?

Viendo lo que me pasó en el codo, en el sentido de que la vida puede cambiar de un día para otro, lo que me propongo es seguir disfrutando de cada entrenamiento, cada viaje y cada competición, y mejorar día a día como judoca. A partir de ahí iremos viendo cómo evoluciona todo. Me siento con fuerzas.