Pablo Riera e Iván Prendes vencen al desierto

Los atletas gijoneses Pablo Riera e Iván Prendes, del equipo del Grupo de Montaña Ensidesa Avilés, aún continúan asimilando el reto extremo que han sido capaces de superar en el desierto del Sáhara. Expertos corredores en pruebas de resistencia física y mental, ambos se embarcaron en la aventura de finalizar la trigesimosegunda edición del Marathon des Sables, una de las carreras por etapas más prestigiosas del mundo, que congregó a 1.200 deportistas procedentes de todo el planeta.

Como no podía ser de otra manera, Pablo e Iván reconocieron a su regreso a Asturias que la experiencia había sido «dura, aunque tuvimos suerte con la meteorología, ya que una ligera brisa nos acompañó por momentos». «Las noches no fueron frías y no tuvimos tormentas de arena», hacen hincapié. Todo fue nuevo para Iván Prendes, aunque no así para Pablo, que ya había completado el desafío hace cuatro años. «Me reencontré con compañeros que se convirtieron en buenos amigos y fue un placer ver de nuevo a gente como Covadonga Fernández, ‘La Santina de Sables’», asegura.

Iván paseó la bandera de Asturias por todo el desierto, del cual disfrutó, asegura, «cada minuto en las dunas, en las crestas, en las interminables planicies y en el campamento». En términos numéricos, la distancia recorrida por los atletas superó los 250 kilómetros, divididos en seis etapas de unos 40 cada una, bajo una temperatura de al menos cuarenta grados. La organización provee a los corredores de una jaima y agua para el final de cada etapa (una ración de 10 a 11 litros por día), pero cada atleta debe cargar con sus provisiones de comida para toda la carrera y es obligatorio que cada uno lleve como mínimo lo equivalente a 2.000 calorías por día.

Pablo Riera reposa en una jaima después de una exigente etapa. / P. R.

Finalizado el trayecto, el cual ha sido completado en años anteriores por deportistas como Luis Enrique, entrenador del Barcelona, y Chema Martínez –este año participó el Príncipe Harry de Inglaterra–, Riera reflexiona que sobre su segundo Marathon des Sables: «Me di cuenta de lo importante que es disfrutar del día a día sin hacer demasiados planes futuros». Iván da las gracias «a toda la gente que nos han animado con sus mensajes y, sobre todo, correos. Nos llevamos una gran experiencia. Ha costado pero lo hemos logrado, podemos decir que se consiguió el reto».

Y tanto que se consiguió. Los gijoneses llegaron a la última etapa con las plantas de los pies abiertas, lo que no impidió que completaran los últimos 42 kilómetros en menos de seis horas. Aunque Iván puntualiza que «Pablo marcó un ritmo muy bueno desde el inicio y eso nos ayudó mucho». Sin embargo, tampoco hubo demasiado tiempo para el descanso ya que Iván Prendes no se perdió pocos días después de su llegada la Media Maratón de Gijón. Ahora, ambos buscan nuevos retos y nuevas experiencias con las que llenar su mochila.