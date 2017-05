«El trabajo que estamos haciendo no se ve de un día para otro»

Integrante del equipo nacional en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, José Rivera (Ferrol, 1967) cumplirá el próximo mes de septiembre cuatro años en la dirección técnica del Santa Olaya. Su visión a largo plazo marca la hoja de ruta del club fabril, en la que aparece subrayada la importancia de los jóvenes nadadores.

-¿Qué balance realiza de la temporada? ¿Le queda el regusto amargo de ese descenso?

-El descenso del equipo masculino lo teníamos en mente desde el inicio porque era muy diferente al de la pasada temporada y las bajas que tuvimos de tres nadadores de nivel nacional apuntaban a que era más que posible. Aun así, la temporada tampoco es especialmente mala, aunque sí es cierto que el resultado no es el que nos gustaría. Parece que al ser en casa se nota un poco más, pero es una dinámica que llevamos en los últimos años. Tenemos que trabajar un poco más para que los fichajes sean lo suficientemente buenos y nos garanticen una competitividad en la Copa de España.

-El pasado fin de semana parece que les miró un tuerto.

-En las dos categorías. Nunca había vivido una competición con tantos incidentes y tan mala suerte entre comillas. Cada vez que pasaba algo decíamos que ya no podía pasar nada más, pero sí pasaba algo nuevo. Teníamos a tres nadadoras enfermas, un nadador con paperas, Juan Luis con problemas de espalda... Ha pasado de todo y eso nos ha lastrado. Echando las cuentas, en la competición femenina, la primera jornada perdimos 40 puntos, de los que en condiciones normales podríamos haber hecho y con ellos hubiésemos estado en los primeros puestos. Son cosas que no puedes controlar y ya no puedes cambiar. Intentaremos el año que viene cuidarnos un poco más si cabe (ríe) para que no haya ningún problema, pero no está en tu mano que una niña coja gastroenteritis y no esté ni de lejos a su mejor nivel. En todos los años que llevo en esto, que son bastantes, nunca había tenido esa sensación de que todo lo malo nos pasaba a nosotros.

-¿El objetivo de la siguiente temporada pasa por un doble ascenso?

-Vamos a intentar el ascenso en las dos categorías y ser constantes en División de Honor. Es cierto que llevamos muchísimos años en esta dinámica de subir y bajar, pero también es cierto que seguimos estando ahí. La base de nuestro equipo tiene que venir de nuestra cantera y con algún fichaje puntual tenemos que mantenernos en la élite de la natación nacional.

-¿Qué les falta para conseguir esa constancia en División de Honor?

-Desde el momento que vine aquí dije que una de las cosas fundamentales es que creásemos una cultura de club, de esfuerzo y trabajo, que para mí es por lo que se caracteriza este deporte. En eso estamos. Las categorías de pequeños están empezando a dar sus frutos y nos queda que esas hornadas de nadadores lleguen a los equipos absolutos. El trabajo está yendo por el buen camino y los resultados los veremos en dos o tres años, porque es un trabajo a largo plazo.

-¿La apuesta por la cantera está más viva que nunca entonces?

-Es uno de los puntos que la directiva me comentó que había que explotar y yo creo en ello firmemente. Nuestra entidad tiene la base suficiente de gente para mantener a un equipo en lo más alto de la natación española. Como en todos los procesos tenemos que mejorar y ser más exigentes, pero es un trabajo que no se ve de un día para otro.

-Los buenos resultados de Alexia Arredondo ilustran esa política formativa. ¿Cómo ve su progresión?

-Está siendo muy buena. Ya destacó mucho en categoría alevín y sigue teniendo buenos resultados. El pasado fin de semana fue una de las que nadó enferma y estuvo a años luz de su mejor nivel. Es muy bueno trabajar con ella y ya estuvo en una concentración nacional de aguas abiertas, que es otra de las especialidades a la que queremos darle un impulso en el club. Alexia es nuestro futuro más inmediato en cuanto a resultados.