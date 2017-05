La extenuante batalla entre la tierra y la mar

La tendencia de este tipo de pruebas de obstáculos, con un cierto carácter de extremas, es sofisticarlas, hacerlas llamativas, pero también popularizarlas. Es el caso de la carrera de obstáculos Mar y Montaña, que este año, en el que cumple su segunda edición, toma los apellidos de Gran Premio EL COMERCIO. Cansa solo leer sus números: ocho kilómetros de recorrido para más de una treintena de dificultades.

Nada de medias tintas: negociar alambres de espino, escalar una pared, sortear troncos, cruzar por barras a 2,5 metros de altura, superar una prueba dentro del mar con el agua a la altura de la cintura (no se necesita saber nadar)... No demasiada larga, pero dura para los participantes. El año pasado, 500, aunque la organización, a cargo del club avilesino Lateral Sport, ha abierto la puerta en esta edición no solo a profesionales de este tipo de competiciones -los mejores especialistas estarán en la cita de Salinas-, sino también a todo aquel aficionado dispuesto a librar una extenuante batalla con los obstáculos.

«Habrá una tanda de élite, con la dificultad habitual en este tipo de pruebas, pero también está prevista otra llamada de bautismo para aquellos participantes que se estrenen», advierten desde la organización. «De hecho, se pondrán guías para ayudar a este tipo de corredores, para guiarlos, para indicarles cómo superar los obstáculos, en una carrera sin carácter competitivo», hacen hincapié.

Los participantes se encontrarán con un terreno natural duro, pleno de obstáculos por la arena, las escaleras y la orografía de la Peñona y Pinos Altos, pero también único en su concepción al introducirse uno de los tramos por el interior de la mar.

Más de 500 corredores -300 ya se han inscrito en la página web www.321go.es, con una cuota de 31 euros por persona hasta el día 15, cuando aumentará hasta los 36- calentarán músculos desde primera hora del próximo cuatro de junio en la plaza del Ewan, en Salinas (escenario también de la llegada), a la espera del pistoletazo de salida. Recogida de dorsales, estiramientos... Lo habitual en los momentos previos a cualquier competición. Desde el primero hasta el último de los participantes derrocharán ganas y esfuerzo sobre el recorrido previsto y lucirán con orgullo al término de la carrera la medalla de 'finisher' y una camiseta conmemorativa.

Este próximo sábado, a las 11 de la mañana, los responsables del club avilesino han programado un reconocimiento al recorrido y a todos los obstáculos previstos. Se recorrerán los ocho kilómetros. Pero se hará varios ritmos de carrera para que cada aficionado, inscrito ya o no, pueda comprobar in situ la dureza del recorrido.