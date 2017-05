El Siero mantiene la categoría con su victoria ante el 'Uni'

Los encuentros de las distintas promociones del Campeonato de Asturias de clubes se disputaron el pasado sábado en el Auditorio Príncipe de Asturias de Oviedo y despejaron varias incógnitas sobre los futuros componentes de las divisiones del próximo torneo regional, una campaña en la que habrá importantes cambios con respecto al funcionamiento que tenía hasta ahora.

Se registraron las victorias del Ciudad Naranco, que ganó por 4,5-1,5 al Mieres del Camino, y retorna así a la máxima categoría del ajedrez asturiano, y del Siero, que derrotó al Universidad de Oviedo por 4-2 y se mantiene entre los mejores conjuntos de Asturias. El próximo año, la División de Honor estará compuesta por los clubes Real Oviedo, Antonio Rico, Grupo Covadonga, Oviedo 93, Ensidesa, Grupo 64, Ciudad Naranco y Siero. Esto significa que habrá ocho clubes en lugar de los doce que competían hasta la fecha.

Por otra parte, en la promoción a Primera División, que ahora es la categoría de plata, el San Juan Bautista y el Alfil vencieron al Torre de Llanes y Al Paso, por lo que compondrán este grupo junto a los clubes Pablo Morán, Ateneo 1881, Valdesva, Gradense, Mieres del Camino y Universidad de Oviedo

Asimismo, habrá una nueva División de Honor que estará integrada por equipos filiales y que estará compuesta por los segundos conjuntos de los siguientes clubes: Ensidesa, Real Oviedo, Antonio Rico, Oviedo 93, Grupo Covadonga, Grupo 64, Ciudad Naranco y Ateneo 1881.

Habrá también otra categoría de filiales, la Primera División de escuadras filiales de los clubes, que estará integrada por Antonio Rico C, Ensidesa C, Pablo Morán B, Valdesva B, Alfil B, Siero B, Mieres del Camino B y Real Oviedo C. El resto de los equipos que se federen compondrán la Segunda División.

Circuito Activa

El lunes se disputó el primer torneo del Circuito Activa Avilés 2017, en la sala de ajedrez del polideportivo de La Magdalena. La competición se convirtió en un duelo mano a mano entre el ovetense Pablo Rodríguez, del Naranco, y el avilesino Iyán Guedes, del Ensidesa, quien a sus 12 años no deja de sorprender por el enorme talento que atesora. Al final hubo empate a 14 puntos entre ambos, decidiendo el desempate por medio punto tan solo a favor de Iyán. También meritoria fue la actuación de Anna González, del Ensidesa, que ganó con sólo 11 años en la categoría sub18, totalizando 10 puntos.