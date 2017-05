Perucho se lanza al mar

Poco después de los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, en los que conquistó la medalla de oro en K2 500 junto a Saúl Craviotto, Carlos Pérez Rial 'Perucho' descubrió por casualidad el surfski. La disciplina lo cautivó casi a primera vista y a día de hoy es una parte esencial en su programa de entrenamientos. «Fue a través de un patrocinador. Todos los veranos organiza una regata en Portugal y me animaron a problar. Me gustó, disfruté mucho del ambiente y ahí sigo», explica el gallego, afincado en Gijón por su trabajo como policía nacional.

El surfski guarda varias similitudes con el piragüismo tradicional, aunque en la práctica son dos deportes muy distintos. «Las piraguas de surfski están pensadas para navegar en mar abierto. Son autovaciables y más grandes que un K1 para poder coger las olas y surfearlas, y también más bajas», resume Perucho, quien nota que en Asturias se está viviendo un auge de la modalidad, especialmente en zonas como Candás o Ribadesella.

Perucho suele salir a entrenar con otro popular piragüista gallego residente en Asturias, el pontevedrés Álvaro Fiuza. En muchas ocasiones, ambos optan por el surfski en lugar de la piragua para hacer kilometrajes largos: «Entrenar en el embalse de Trasona es más aburrido. La pena es que con el surfski dependes mucho de las condiciones meteorológicas. Un día de esta semana hicimos doce kilómetros, pero a veces llegamos hasta los veinte. Es muy emocionante. Se cogen velocidades muy altas».

El centro de operaciones de Perucho y Fiuza está en Candás, donde ambos guardan las piraguas para salir a entrenar. Su intención es comenzar a entrenar una o dos veces por semana con el surfski, ya que en breve comienza la parte más exigente del calendario de competiciones dentro de la modalidad, con la Madeira Ocean Race en el horizonte inmediato.

Pese a que el trabajo le ha impedido dedicar el tiempo que querría a sus entrenamientos, Perucho ha participado con bastante éxito en varias pruebas de surfski incluso a nivel internacional, especialmente en Portugal: «Hace un par de años hice la liga gallega, que son seis pruebas, y la gané. El campeonato gallego también lo gané, aunque reconozco que tengo mucho que mejorar».

Depurar la técnica es uno de los objetivos del oro olímpico, que asume que necesita mucha más horas en el mar para alcanzar su mejor nivel. «En España hay gente que anda muy bien. Walter Bauzán, por ejemplo, quedó segundo en el Campeonato de Europa. Ellos llevan más tiempo en esto que yo y, quieras o no, eso es una ventaja. De momento voy poco a poco, cuando el trabajo me lo permite», comenta Perucho.

Sin olvidar el piragüismo

Perucho no descarta en el futuro centrar su preparación en el surfski, aunque de momento no ha dejado ni mucho menos de lado el piragüismo y las aguas tranquilas, en las que tantos éxitos ha obtenido a lo largo de su carerra. Su próximo reto deportivo es la Copa de España de K1 500 que se celebrará en Galicia el fin de semana del 27 y 28 de mayo: «Ahí quiero hacerlo lo mejor posible. Luego, según me vaya encontrando intentaré hacer una cosa y otra. Depende de cómo se desarrolle la temporada».

La intención de Perucho era formar un K4 de cara al ciclo olímpico, aunque finalmente no ha podido entrar en el equipo nacional. «Es difícil hacerlo porque no hay selectivo en sí, sino pruebas internas, y además hay mucho nivel con Saúl, Cooper, Toro, Germade y compañía». Mientras espera nuevos retos, Perucho continúa surfeando olas con su surfski.