«Vamos a ganar la mejor Liga del mundo»

La entrenadora María Fernández 'Pulgui', la defensa Sara González y la meta Elena González son las únicas supervivientes de la única OK Liga que conquistó el Hostelcur en la temporada 2008-2009.

Las tres aguardan con gran impaciencia el encuentro de mañana contra el Bigues i Riells (19.15 horas, Mata-Jove) en el que pueden conseguir su segundo título en la competición doméstica en una temporada en la que se les escapó por muy poco la Copa de la Reina y la Copa de Europa.

Pulgui explica que «esta es una semana especial y todas queremos que llegue el día del partido, porque no se nos puede escapar después de haber perdido dos finales, las única derrotas de la temporada, que nos costaron dos títulos».

La técnico del Hostelcur recuerda de la primera Liga, que «no era tan competitiva al ser su primera edición, por lo que creo que esta si que tiene mucho más mérito, porque en estos momentos es la mejor del mundo, aunque recuerdo aquella con cariño cuando ganamos en Madrid al Rivas».

Por su parte, Sara González está impaciente y señala que «el lunes ya quería que fuera sábado para jugar el partido, aunque tenemos tres oportunidades para ganar la Liga, pero deberíamos de aprovechar esta primera ocasión». La defensa del 'cinco' fabril comenta que «la semana es muy intensa en cuanto a entrenamientos y seguro que no vamos a fallar». También reconoce que «todas tenemos una motivación extra después de habernos quedado sin dos títulos por muy poco».

De la OK Liga de 2009, a la jugadora del equipo fabril le vienen «recuerdos muy bonitos de aquel encuentro, porque fue un día inolvidable que esperamos repetir este sábado».

Por su parte, la meta Elena González destaca que «el equipo tiene una motivación especial para este partido, porque llevamos mucho tiempo esperando este momento que es el premio a toda una temporada». Lamenta que «los dos únicos partidos que perdimos fueron las finales de la Copa de la Reina y de la Europa por lo que este título va hacer justicia a nuestro trabajo».

Recuerda de la primera OK Liga que «me dio la oportunidad Fernando Sierra, que me metió en el equipo cuando la titular era Kristina Klein, que este sábado viene con el Bigues i Riells, y me acuerdo de la celebración que empezó en Madrid, tras el partido, y acabó en Gijón».