Último paso para hacer historia

Les quedan tres balas en la recámara -tantas como jornadas faltan para la conclusión del campeonato liguero-, pero no están dispuestas a desaprovechar la primera. Las jugadoras y el cuerpo técnico del Hostelcur se han conjurado a lo largo de la semana para la cita de esta tarde en Mata-Jove (19.15 horas), en la que recibirán al Bigues i Riells en busca de una victoria que certifique la segunda OK Liga en la historia del club, tras la conquistada en la temporada 2008-2009.

Se masca en el entorno del Hostelcur la tensión propia de los momentos trascendentales. Todos los estamentos de la entidad llevan días trabajando para convertir el pabellón de Mata-Jove en una caldera que encienda los ánimos de las jugadoras. La directiva gijonesa, con su presidente Juan Ramón Naves a la cabeza, ha repartido en los últimos días decenas de invitaciones por colegios en los que el club tiene jugadores pertenecientes a las escuelas municipales para asegurarse la mejor temporada en el pabellón municipal. No faltarán seguro los componentes de los equipos de la cantera ni la nutrida afición que ya apoyó esta temporada al equipo en otras citas importantes, como la Copa de la Reina y la Copa de Europa, que esquivaron su hueco en las vitrinas del Hostelcur en dos dolorosas finales.

Aquello ya es pasado, o tal vez no todavía. Precisamente el regusto amargo de no haber podido alcanzar dos títulos ha espoleado al Hostelcur en las últimas semanas para mantener el paso más firme que nunca en la OK Liga y no permitirse una nueva decepción.

El rival de esta tarde, no obstante, no llega a Gijón con intención de convertirse en el invitado anónimo de una fiesta. El Bigues i Riells se plantará en Mata-Jove con el objetivo de lograr una victoria que le acerque a la cuarta plaza ocupada actualmente por el Manlleu, lo que le daría derecho a disputar la Copa de Europa la próxima temporada. Su derrota casi siempre se vende cara. Ya lo demostraron en el partido de la primera vuelta, en el que las jugadoras de Pulgui sufrieron para regresar a Gijón con una victoria por 2-3. En el conjunto catalán destaca la presencia de la alemana Christina Klein, portera del Hostelcur hasta hace dos temporadas.

María Fernández 'Pulgui', entrenadora del Hostelcur, era componente del equipo gijonés cuando se alzó con el título liguero en 2009. Esta semana destacaba la evolución que ha vivido la competición, hasta el punto de considerarla «la mejor liga del mundo». De aquella generación, además de Pulgui, quedan solamente dos jugadoras en la plantilla: la defensa Sara González y la meta Elena González.

En caso de que el Hostelcur logre la ansiada victoria frente al Bigues i Riells, la directiva del Hostelcur tiene previsto celebrar una espicha para que las jugadoras y el cuerpo técnico celebren el título con su afición tras el encuentro. No solo sería un día histórico para el club, sino también uno de los mayores éxitos del deporte gijonés en una temporada aciaga para varios de los equipos representativos de la ciudad.