El Bernabéu acoge la última final

Es el antepenúltimo paso del Real Madrid hacia el título, la última final de la temporada en el Santiago Bernabéu, donde ha sufrido este curso una derrota -ante el Barça- y ha sumado cuatro empates -frente a Villarreal, Eibar, Las Palmas y Atlético- y, aunque este domingo se enfrenta al rival más complicado que le queda en el campeonato, llegados a este punto el coliseo blanco está preparado para recibir y despedir a lo grande al flamante finalista de la Champions y máximo favorito a conquistar la Liga. En otro partido «decisivo», como reconoce Zinedine Zidane, el primero de los tres que le quedan al Madrid en ocho días en la Liga, cuando en el plazo de tres semanas aspira a un doblete que no se festeja desde 1958 y para el que tiene «más posibilidades que nunca», según admite también el técnico francés.

El último adversario en casa, el Sevilla, es en teoría más peligroso que el Celta el miércoles en Balaídos y que el Málaga el domingo siguiente en La Rosaleda y, con los precedentes del Real Madrid frente a los equipos punteros y lo mucho que ha padecido también este curso ante su afición por dejarse ir ante enemigos inferiores, la amenaza en el Bernabéu siempre existe.

Sin embargo, en este caso los blancos están lanzados en pos de un reto histórico y, dado que el Sevilla ya se ha despedido virtualmente del billete directo a la Liga de Campeones y está a un solo punto de la cuarta plaza liguera que lleva a la previa, no es previsible un pinchazo del Real Madrid, que incluso pudiera permitirse (en forma de empate) gracias a su duelo aplazado en Vigo. Un desliz del Madrid, siempre que el Barça no fallase ante Las Palmas, llevaría emparejada una batalla blanca contra el vértigo, pero esa opción no entra en los cálculos de un entrenador y una plantilla que, relanzada por su segunda unidad, parece llegar pletórica al tramo definitivo, tanto física, como psicológicamente, reforzada en su ánimo por el pasaporte a Cardiff y la ventaja que lleva en la Liga ante el eterno rival.